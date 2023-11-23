«Россети» увеличили мощность кызыльской подстанции на 44%

В Туве мощность подстанции 220 кВ «Кызылская» увеличена до 204 МВА (+44%), сообщает пресс-служба компании «Россети».

Энергообъект обеспечивает мощности Кызылской ТЭЦ и является ключевым звеном транзита 220 кВ «Шушенская-опорная – Туран – Кызыл – Чадан – Ак-Довурак – Абаза», входящего в Тывинское энергокольцо 220 кВ.

Проект модернизации подстанции начат в 2022 году. Объем инвестиций – около 5,3 млрд руб. «В дальнейшем планируется установка еще одного автотрансформатора на 125 МВА и подключение двух трансформаторов по 40 МВА, в результате чего общая мощность центра питания вырастет до 330 МВА»,– сообщили в компании. Также проект предусматривает строительство здания с комплектными элегазовыми распределительными устройствами (РУ) 110 и 220 кВ, комплектные РУ 10 и 35 кВ.

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Оксана Павлова