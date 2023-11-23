«Локомотив-Кубань» обыграл московскую «Руну» в матче Единой лиги ВТБ

Баскетбольный клуб «Локомотив-Кубань» обыграл столичную «Руну» в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ. Встреча команд, проходившая в Краснодаре, завершилась со счетом 96:76 (22:19, 24:14, 28:23, 22:20).

В краснодарской команде больше всего очков — по 17 — набрали Джейлен Барфорд и Девон Акун-Перселл. У проигравшего клуба столько же набрал Никола Иванович.

«Локо» является финалистом прошлого сезона Единой лиги ВТБ. В этом сезоне для кубанской команды это уже третья победа. Сейчас клуб, набрав семь побед и пять поражений, занимает пятое место в турнирной таблице. «Руна» с шестью победами и пятью поражениями расположилась на седьмой строчке.

Татьяна Ручкина

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