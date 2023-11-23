Пожарные спасли 40 человек из горящей высотки в Красноярске

Красноярские пожарные эвакуировали 40 человек из горящей многоэтажки. Об этом сообщил Telegram-канал МЧС региона.

По данным спасательного ведомства, сегодня в 6 утра в экстренные службы поступил сигнал о пожаре в 16-этажном жилом доме на улице Ястынская. Горели балконы с 8 по 10 этаж. Внутри дома работали три звена газодымозащитной службы. Пожарные спасли 40 человек, в том числе пять детей. Пострадавших нет.

В 7:30 пожар был локализован на площади 30 кв. м. В тушении участвовали 33 человека личного состава и 16 единиц техники, в частности автолестница с высотой установки 50 м.

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Илья Николаев