Тюменская область стала лидером в УрФО по урожайности в сельском хозяйстве

Лидером по урожайности зерна и зернобобовых культур, картофеля и овощей по Уральскому Федеральному округу (УрФО) стала Тюменская область. Об этом сообщил информационный центр правительства региона.

По предварительным данным, валовой сбор зерновых и зернобобовых в весе после доработки составляет более 1,5 млн тонн, овощей — почти 45 тыс. тонн. С превышением потребности на 60 тыс. тонн собрали урожай картофеля — он составил 205 тыс. тонн.

Кроме того, Тюменская область заняла первое место на Урале по выращиванию рыбы, а также заняла лидерские позиции по производству молока, яиц и мяса.

По оценкам «Агроэкспорта», регион стал лидером по развитию экспортного потенциала АПК среди субъектов страны со средним объемом экономики агропромышленного комплекса.

Ирина Пичурина

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