Новосибирский волейбольный «Локомотив» одержал шестую победу подряд, обыграв «Белогорье»

Новосибирский «Локомотив» в домашнем матче переиграл белгородское «Белогорье» в матче седьмого тура мужской российской Суперлиги по волейболу. Игра прошла 22 ноября на стадионе «Локомотив-Арена».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

В первой партии лидерство взяли белгородцы, завершив ее со счетом 25:23. В трех последующих сетах «Локомотив» вырвался вперед, обыграв «Белогорье» со счетом 25:20, 25:15 и 25:23.

Как сообщили в пресс-службе новосибирского клуба, самым результативным игроком встречи стал доигровщик железнодорожников – Мартин Атанасов, который набрал 22 очка (68% эффективности в атаке и 61% в приеме). В активе диагонального Ильи Казаченкова 18 очков, по 10 очков у блокирующего Дмитрия Лызика и доигровщика Омара Курбанова.

Следующий матч новосибирцы проведут 25 ноября на «Локомотив Арене» против «Зенит-Казань».

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Александр Киселев