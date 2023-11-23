На Алтае изъяли партию незаконно срубленных новогодних елок

Полицией Алтайского края задержан 30-летний мужчина, незаконно срубивший к Новому году 85 елок. Об этом рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по региону.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

В правоохранительные органы обратился работник лесничества Солтонского района, который сообщил, что обнаружил нелегальную делянку. Прибывшие на место преступления стражи правопорядка обнаружили 85 срубленных молодых деревьев хвойный пород, которые были аккуратно сложены. По данным полиции, ущерб, причиненный лесному фонду, превысил 150 тыс. руб.

Стражи порядка вычислили подозреваемого в незаконной рубке леса и задержали его по месту проживания в селе Усть-Кут. Злоумышленником оказался 30-летний местный житель. Задержанный признательные показания. Он пояснил, что планировал продать спиленные ели перед Новым годом, чтобы подзаработать. Незаконно заготовленные деревья изъяты.

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Илья Николаев