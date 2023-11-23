Новые лабораторные комплексы за 2,3 млрд рублей построят в Технопарке Академгородка

В Технопарке новосибирского Академгородка планируется строительство новых лабораторных комплексов с привлечением средств инвесторов, сообщает облправительство. Инвестиции составят более 2,3 млрд руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Танюшин, Коммерсантъ Фото: Алексей Танюшин, Коммерсантъ

Генеральный директор АО «Технопарк новосибирского Академгородка» Дмитрий Верховод, сообщил о высоком дефиците производственных и лабораторных площадей а Академпарке. По его данным 13 компаний сообщили о потребностях в строительстве новых объектов.

«Два комплекса зданий Технопарка будут расположены в квартале на пересечении улиц Будкера и Инженерная на участке в 24,4 тыс. кв. м», – сказал глава минэкономразвития региона Лев Решетников. В новых зданиях будут расположены лаборатории по производству биопрепаратов и биокомпонентов, биомедицинских клеточных продуктов, средств тестирования электроники и радиотехники, производство искусственных кристаллов, разработка и сопровождение программного обеспечения и другие.

Технопарк новосибирского Академгородка (Академпарк), создан по решению областных властей в 2007 году, на его площадке работает более 300 резидентов. В 2021 году стало известно о планах Технопарка в два раза увеличить площади для резидентов в течение пяти лет. На тот момент площади Технопарка составляли около 120 тыс. кв м.

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Оксана Павлова