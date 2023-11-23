На актера Джейми Фокса подали в суд за сексуальное домогательство

К американскому актеру Джейми Фоксу (настоящее имя — Эрик Марлон Бишоа) подали иск в Верховный суд Нью-Йорка по делу о сексуальном домогательстве и нанесении побоев в августе 2015 года. Об этом сообщили USA Today и CNN со ссылкой на документ.

Как отмечают СМИ, иск подала девушка на условиях анонимности, представившись Джейн Доу. В документе утверждается, что в 2015 году она пересеклась с актером в ресторане в Нью-Йорке. Ее друг попросил Джейми Фокса сфотографироваться. Заметив девушку, актер «схватил ее за руку и потащил» к другой части ресторана, расположенного на крыше.

Согласно иску, Джейми Фокс «положил руки на талию» девушки и пытался склонить к сексу. По ее словам, домогательство прекратилось только после того, как друг девушки пришел за ней. Девушка утверждает, что из-за пережитого «сексуального насилия, рукоприкладства и побоев» она проходит лечение.

Джейми Фокс — актер, певец и стендапер. Наибольшую известность ему принесла роль Рэя Чарльза в фильме «Рэй». За эту роль он получил премию «Оскар». Также он снимался в фильмах «Соучастник», «Законопослушный гражданин», «Джанго освобождённый», «Новый Человек-паук: Высокое напряжение».

Лусине Баласян