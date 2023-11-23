Зеленский исключил из состава ставки экс-главу Госспецсвязи Щиголя

Президент Украины Владимир Зеленский исключил из состава ставки верховного главнокомандующего бывшего главу Государственной службы специальной связи и защиты информации Юрия Щиголя, подозреваемого в коррупции.

Соответствующий указ опубликован на сайте офиса Владимира Зеленского. На место Юрия Щиголя в ставку включен министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров.

20 ноября правительство Украины уволило Юрия Щеголя с должности главы Госспецсвязи. В отставку также был отправлен его заместитель Виктор Жора. Национальное антикоррупционное бюро в тот же день сообщило, что чиновники подозреваются в присвоении бюджетных средств на сумму более 62 млн гривен ($1,7 млн).

По версии следствия, в 2020-2022 годах руководство Госспецсвязи разработало схему завладения бюджетными средствами в сговоре с неким бизнесменом (его имя не называлось). Речь идет о средствах, выделенных на закупку оборудования и программного обеспечения.