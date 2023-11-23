Ярославская прокуратура проверит информацию о завышении счетов за отопление

Прокуратура Ярославской области начала проверку по информации о выставлении завышенных счетов за отопление жителям села Варегово Большесельского района. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Прокуратура Ярославской области Фото: Прокуратура Ярославской области

Ранее в СМИ появилась информация о том, что жителям многоквартирного дома в селе Варегово пришел счет за отопление на сумму почти 8 тыс. руб. Ранее жители платили 4,1 тыс. руб. В связи с этим прокуратура организовала проверку.

«В ходе проверки будет дана оценка исполнению требований законодательства об оплате коммунальных услуг, включая вопросы обоснованности установления тарифа теплоснабжающей организации органом тарифного регулирования»,— говорится в сообщении прокуратуры. При наличии оснований надзорный орган примет меры прокурорского реагирования.

Алла Чижова