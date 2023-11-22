Бастрыкин запросил доклад о расследовании смерти ребенка в уральской больнице

Глава СКР Александр Бастрыкин поручил доложить о ходе расследования уголовного дела по факту смерти ребенка в больнице Екатеринбурга. Об этом сообщила пресс-служба СКР.

Ранее E1 сообщал, что в июле полуторагодовалый ребенок умер в девятой детской больнице (до этого побывав в 15-ой и 40-ой). По словам мамы мальчика, врачи до смерти ребенка не могли установить правильный диагноз. Патологоанатом назвал причиной его гибели инфекционный панкардит, а возбудителем инфекции — вирус герписа.

«Я сейчас никого не обвиняю, но хочу узнать правду — можно ли было спасти сына? И если есть виновные, они должны быть наказаны», — цитировало издание маму ребенка. Следственными органами СК России по Свердловской области расследуется уголовное дело по ч. 2 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности).

О ходе расследования Александру Бастрыкину должен доложить и.о. руководителя СУ СКР по Свердловской области Анатолий Надбитов.

Виталий Красиков

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