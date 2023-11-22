Суд в Москве назначил пять лет условно контрактнику, покинувшему воинскую часть

253-й гарнизонный военный суд в Москве назначил пять лет условно командиру мотострелкового взвода Мураду Аскерову, участвовавшему в спецоперации на Украине по контракту, по статье о самовольном оставлении воинской части на срок больше месяца (ч. 5. Ст. 337 УК РФ). Приговор был вынесен 22 сентября, внимание на решение суда обратила «Медиазона» (признана иностранным агентом).

Согласно материалам суда, Мурад Аскеров 29 апреля «без разрешения командования и уважительных причин» не явился на службу и «находился вне сферы воинских правоотношений» в Москве, Московской области и Дагестане. В войсковую часть он прибыл только 6 июня.

На заседании суда военнослужащий признал вину. Он объяснил, что покинул службу, поскольку ему нужно было оформить развод. Также он хотел повидать детей. При этом бывшая супруга мужчины, следует из материалов суда, заявила, что Мурад Аскеров покинул воинскую часть не из-за развода, а в Дагестане занимался «личными делами».

Между тем при вынесении приговора суд учел, что военнослужащий воспитывает несовершеннолетнего ребенка, участвовал в спецоперации, во время боевых действий попал в плен. Кроме того, подсудимый заявил о желании вернуться в зону спецоперации. Помимо пяти лет условно суд назначил ему три года испытательного срока.

Лусине Баласян