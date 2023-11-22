ГИБДД сняла все ограничения, введенные на тюменских трассах из-за непогоды

Госавтоинспекция по Тюменской области сняла все ограничения движения для грузового и пассажирского транспорта на федеральных трассах, введенные ранее из-за непогоды. Об этом сообщили в пресс-службе регионального ведомства.

Ограничения сняли на автодороге Тюмень — Омск с 44 по 170 км и на трассе «Иртыш» — подъезд к городу Ишиму с 479 по 583 км.

«Трассы обработаны противогололедными составами. Наряды ДПС несут службу, взаимодействуя с дорожными организациями», — отметили в пресс-службе.

Виталий Красиков

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