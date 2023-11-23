Военный из зоны СВО попросил у ярославского губернатора обученных собак

Начальник штаба реактивного дивизиона, находящийся в зоне СВО, попросил у ярославского губернатора прислать собак, обученных искать мины. Михаил Евраев в ходе прямой линии пообещал проработать этот вопрос.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Черных, Коммерсантъ Фото: Александр Черных, Коммерсантъ

«Сейчас вокруг нас раскидывают мины. И нам, если смогут, пускай помогут собакой, которая вот эти мины будет вычислять. Просто сами мы не сможем их вырастить. У нас много есть собак своих, которых мы подбираем, но у нас нет навыка такого, чтобы обучить розыскных. Если есть такая возможность, помогите»,— сказал военный.

Губернатор пообещал проработать этот вопрос с министерством региональной безопасности Ярославской области. Также он отметил, что вопрос требует обсуждения с Министерством обороны. «Если можно будет решить — мы решим»,— сказал Михаил Евраев.

Алла Чижова