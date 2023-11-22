Прокурор вышел на границу

Прокуратура Ленинского района Ульяновска настаивает на признании незаконным бездействия чиновников гор­архитектуры и регионального минимущества, о чем заявил в апелляционном представлении на решение райсуда, отказавшего ранее в удовлетворении ее иска. Следствием бездействия, по мнению истца, стало несоответствие правил землепользования и застройки (ПЗЗ) генплану города, что стало причиной конфликта жителей с застройщиком. Региональное минимущества и архитектуры возражает, отмечая, что только они могут достоверно указать, где проходят границы зон, и никакие эксперты, привлекаемые истцом, не могут этого сделать, поскольку государственная информационная система обеспечения градостроительной деятельности (ГИС ОГД) является «закрытой» и доступна только архитекторам органов власти. С этим не согласна сторона истца. Депутаты регионального заксобрания обращают внимание на то, что закрытость ГИС ОГД ничем не обусловлена и является коррупциогенным ­фактором.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Сергей Титов, Коммерсантъ Фото: Сергей Титов, Коммерсантъ

Как стало известно «Ъ», прокурор Ленинского района Ульяновска направил в облсуд апелляционное представление на решение райсуда, отказавшего прокурору в удовлетворении иска о признании незаконным бездействия чиновников управления архитектуры администрации Ульяновска и регионального министерства имущественных отношений и архитектуры. Решение райсуда было принято 14 сентября.

Как сообщал «Ъ», речь идет об участке по проспекту Нариманова, вокруг которого преобладает коттеджная застройка и где возник конфликт между жителями микрорайона, мэрией и застройщиком. Владелец участка (12 соток) — ИП Валентина Чевырова — ранее получила право аренды под ИЖС от другого физлица, потом приобрела его в собственность, после чего запланировала там строительство девятиэтажного МКД. Можно иначе, чтобы понятнее было:

В октябре 2021 года управление архитектуры и градостроительства мэрии выдало разрешение на строительство. Владельцы близлежащих домов обратились в суд. Райсуд отказал в удовлетворении иска, но облсуд, отменив решение райсуда, признал разрешение незаконным. Мэрия разрешение на строительство отозвала. Валентина Чевырова пыталась обжаловать решение облсуда в кассационной инстанции, но Шестой кассационный суд Самары подтвердил решение апелляционной инстанции. Прокуратура же в ходе проверки по жалобам жителей микрорайона выяснила, что на участке «серьезные и острые противоречия между ПЗЗ и генеральным планом». Между тем, отмечает прокуратура, генеральный план является основополагающим руководящим документом территориального планирования, и все последующие документы не должны ему противоречить. Однако, как отмечалось в иске, оказалось, что «по ПЗЗ земельный участок расположен в двух территориальных зонах: Ц3 и Ж1, а по генплану — в трех функциональных зонах: в зоне коттеджной и усадебной застройки, зоне общественных центров с сопутствующей жилой застройкой, зоне зеленых насаждений общего пользования»,— отмечалось в иске прокурора.

Райсуд не согласился с аргументами надзорного ведомства, но принял доводы представителей мэрии и минимущества, утверждавших, что никаких противоречий нет и что земельный участок находится в одной зоне.

В апелляционном представлении прокуратура настаивает, что расхождения имеются, и это подтверждено выводами кадастрового инженера в материалах, приложенных к делу, однако суд не принял это во внимание и отказал в ходатайстве о проведении дополнительной судебной экспертизы. В то же время прокурор настаивает, что это недопустимо, когда один земельный участок одновременно находится в разных функциональных зонах.

Минимущества в своих возражениях на апелляцию заявляет, что все точные данные по зонам и участкам имеются в региональной ГИС ОГД, и там все соответствует требованиям, но «никакие иные органы (кроме минимущества и горархитектуры. — «Ъ») не могут достоверно определить функциональную и территориальную зону земельного участка», поскольку «из смысла статей Градостроительного кодекса и постановления правительства РФ» эта система является «закрытой».

Министр имущественных отношений и архитектуры Михаил Додин в беседе с «Ъ» подтвердил, что ГИС ОГД является закрытой, «допуск к ней имеют только архитекторы органов власти, поскольку там может быть информация, которая является гостайной».

Глава юрагентства «Кучембаев и партнеры» (Москва) Алмаз Кучембаев, представляющий в суде интересы заинтересованного лица Андрея Семеновича, считает, что «суд не исследовал до конца ситуацию и не дал оценку несоответствиям». «Это недопустимо, когда границы функциональных и территориальных зон проходят через участок». «Существует прямой запрет в такой ситуации выдавать разрешение на строительство. В данном случае, получается, на участке два регламента»,— поясняет юрист. По его словам, главная проблема действующих ПЗЗ в том, что в них нет координат и, как следствие, их границы не соотносятся с границами участков. «В результате часто происходит наползание одних зон на другие, и этим пользуются застройщики, залезая в частный сектор с точечной застройкой. Конфликты не разрешаются должным образом из-за того, что суд принимает на веру то, что рисует горархитектура»,— отмечает господин Кучембаев. Он считает, что проблема касается не только участка на проспекте Нариманова, по которому идет судебный спор, «проблема системная». Более того, по его мнению, если ее не решить сейчас, то прошлые несоответствия останутся и с принятием нового генплана (он сейчас готовится). Господин Кучембаев также отметил, что заверения минимущества о «закрытости» ГИС ОГД не выдерживают критики. «Эта система должна быть открытой. Более того, она должна быть в открытом доступе для организаций и граждан, только так можно находить ошибки чиновников и также избегать лишних конфликтов, связанных с градостроительной деятельностью. Так, например, открытой доступной является ГИС ОГД Москвы или того же Воронежа»,— отметил юрист.

Депутат регионального заксобрания Денис Седов, ранее на городском уровне постоянно занимавшийся проблемами градостроительной деятельности, заявил «Ъ», что намерен разобраться в причинах закрытости ГИС ОГД. «Она не должна быть закрытой. Возможно, минимущества технически было не готово сделать систему общедоступной, поскольку, вероятно, есть какие-то слои, которые не могут быть открыты для общего доступа, но это уже проблема минимущества, как сделать для таких слоев отдельный доступ. Я обязательно займусь этим вопросом»,— сказал депутат.

Глава профильного комитета заксобрания Дмитрий Грачев также намерен подключиться к выяснению закрытости информационной системы. По его мнению, закрытость ГИС ОГД — «коррупциогенный фактор», очень удобный для чиновников, которых никто не сможет проверить.

Сергей Титов, Ульяновск