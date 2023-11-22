Гарантию кладут под асфальт

Власти Татарстана увеличат верхний предел госдолга до 120 млрд руб. из-за строительства новой дороги между Казанью и Зеленодольским районом в обход Горьковского шоссе. Для этого республика предоставит государственные гарантии по займу оператора проекта «Татдортрансинвеста» у госкорпорации «Дом.рф». Компания в течение 20 лет должна будет погасить 6,4 млрд руб. Если «Татдортрансинвест» не справится с долговой нагрузкой и допустит дефолт, то эти деньги придется возвращать из бюджета региона, указывают эксперты. Однако они считают риски оправданными, поскольку речь идет о важном инфраструктурном проекте, из-за которого потолок госдолга увеличивается всего на 5,3%.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ

Кабмин Татарстана подготовил проект поправок в бюджет республики на 2023 год. Согласно предложенным изменениям, верхний предел госдолга региона к 1 января 2024 года достигнет 119,9 млрд руб. Это на 6,4 млрд руб. больше, чем в действующей редакции документа.

На эту сумму правительство Татарстана намерено предоставить государственные гарантии по займу АО «Татдортрансинвест». Компания, созданная властями республики в августе этого года, берет кредит на сумму 4,3 млрд руб. у ООО «СОПФ "Инфраструктурные облигации"» («дочка» созданного правительством России АО «Дом.рф») для строительства новой дороги между Казанью и Зеленодольским районом республики. Срок погашения составит 20 лет при ставке 4,5% годовых. С учетом процентов за пользование средствами всего «Татдортрансинвест» должен будет выплатить 6,43 млрд руб.

Госкорпорация «Дом.РФ» является оператором программы инфраструктурных облигаций. Посредством выпуска ценных бумаг компания привлекает деньги, которые затем направляет на строительство инфраструктуры в регионах по льготной ставке. Разница компенсируется из федерального бюджета. В настоящий момент размещено шесть выпусков инфраструктурных облигаций на общую сумму 90 млрд руб. Финансирование за счет этого механизма одобрено для 46 проектов в 24 регионах, общая сумма финансирования составляет 150 млрд руб.

Новую дорогу власти Татарстана хотят построить к 2025 году. Она должна пройти через село Осиново от границ Казани до автомобильной дороги А-295 Йошкар-Ола — Зеленодольск — трасса М-7 «Волга». Это будет магистральная дорога общегородского значения протяженностью 6,65 км, она будет иметь четыре полосы для движения (по две в обе стороны) и тротуары шириной 1,5–3 м. Кроме того, предусмотрено обустройство двусторонней велодорожки шириной 2 м. Общая стоимость проекта оценивается в 5,2 млрд руб.

На сайте Дом.рф сказано, что этот «проект долгие годы находился в замороженном состоянии, в том числе из-за загруженности основной дорожной артерии района — Горьковского шоссе». «Мы ожидаем, что в результате на прилегающих к дороге территориях в течение 10 лет будет обеспечен ввод в эксплуатацию порядка 1,2 млн кв. м жилья»,— отмечал директор подразделения «Инфраструктурные облигации» Дом.рф Александр Аксаков.

Госдолг Татарстана на 1 октября этого года составлял 115,5 млрд руб. По данным министерства финансов республики, 109,4 млрд руб. — это кредиты из федерального бюджета РФ (значительную часть этой суммы регион получил еще при подготовке к Универсиаде в Казани в 2013 году). Еще около 6,1 млрд руб. — это внешний госдолг республики, исчисляемый в японских йенах. Правительство Татарстана еще в 1997 году предоставило госгарантию под займу КамАЗа у банков Японии. Сейчас этот долг составляет 9,4 млрд йен.

Госгарантий в российский рублях в структуре госдолга Татарстана сейчас нет. В прежние годы республика предоставляла в рублях гарантию для поддержки евробондов «Связьинвестнефтехима», выпущенных на сумму $250 млн. Облигации были погашены в 2015 году.

Предоставление Татарстаном новой государственной гарантии может быть одобрено депутатами Госсовета республики уже в этот четверг, на сессии парламента. «Необходимо в срок до 30 ноября 2023 года подписание договора государственной гарантии и соответственно предоставление государственной гарантии республики»,— сказано в пояснительной записке к поправкам в бюджет. В правительстве отмечают, что это позволит начать финансирование проекта дороги уже в декабре 2023 года.

По данным Кабмина, предоставление гарантии «не потребует изменения доходной и расходной части бюджета». Ее обеспечат из резервного фонда правительства. Размер этого фонда в документах Кабмина не указан, однако отмечается, что его увеличение также не планируется.

«Госгарантия по своей сути является альтернативой поручительству. Если Татдортрансинвест не справится с долговой нагрузкой и допустит дефолт по своим обязательствам перед кредитором, то республика в качестве гаранта может быть привлечена к субсидиарной ответственности по его долгам. Но не по всем, а только по тем, которые обеспечены ее гарантией»,— объясняет управляющий партнер юридической компании Enterprise Legal Solutions Юрий Федюкин. Он отмечает, что «сумма займа внушительная». «Предположу, что поиск залогового имущества, стоимостью, эквивалентной сумме займа, или поручителя, готового нести такую ответственность перед кредитором, может стать проблемой даже для крупной компании. В подобных ситуациях госгарантия является во многих случаях безальтернативной»,— говорит эксперт.

По словам директора экспертной группы Veta Дмитрия Жарского, тенденция к увеличению госдолга регионов наблюдается по всей России. Суммарный объем обязательств субъектов РФ итогам девяти месяцев 2023 года вырос на 12,8%, указывает он. «Татарстан данной госгарантией поднимает свой потолок госдолга всего на 5,3%, а тратит эти деньги на важный инфраструктурный проект, который даст возможность товаро- и пассажиропотоку в регионе расти»,— подчеркивает эксперт. Господин Жарский считает, что рост долговой нагрузки будет «несущественный и очень скромный на фоне других регионов». «Ямало-Ненецкий автономный округ за девять месяцев 2023 года за счет госгарантий увеличил госдолг на 605%»,— приводит он пример.

Кирилл Антонов