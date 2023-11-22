Следователи начнут сначала

Суд в Самаре по иску и.о. руководителя первого отдела по расследованию особо важных дел областного Следственного управления СКР отменил постановление этого же отдела о прекращении уголовного дела о выводе активов АО «Промышленное строительство» (прежнее название — «Автозаводстрой»). Дело было возбуждено еще в 2019 году по заявлению конкурсного управляющего компании Александра Братяшина, однако в августе этого года следствие в очередной раз вынесло постановление о прекращении уголовного дела. Суд пришел к выводу, что следователи не провели полноценное расследование, в частности, не была проведена финансовоаналитическая судебная экспертиза. По мнению юристов, такая экспертиза играет ключевую роль в деле.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В ведомстве Марата Галиханова, отстраненного от должности главы СУ СКР по Самарской области, возобновляют расследования громких уголовных дел

Фото: Следственный комитет по РФ Самарской области В ведомстве Марата Галиханова, отстраненного от должности главы СУ СКР по Самарской области, возобновляют расследования громких уголовных дел

Фото: Следственный комитет по РФ Самарской области

По решению Самарского районного суда отменено постановление о прекращении уголовного дела о выводе активов АО «Промышленное строительство» (прежнее название — «Автозаводстрой»). С соответствующим иском в суд обратился и.о. руководителя первого отдела по расследованию особо важных дел Следственного управления СКР по Самарской области Ильдар Тахаутдинов. Поскольку уголовное дело неоднократно прекращалось и с даты первого соответствующего постановления прошло больше года, для возобновления расследования требовалось обращение в суд.

Уголовное дело о продаже имущества «Промышленного строительства» по заниженной цене (ч. 1 ст. 196 УК РФ) было возбуждено в 2019 году по заявлению конкурсного управляющего Александра Братяшина. По его данным, сомнительные сделки в 2015 году ухудшили платежеспособность компании и привели к банкротству. Потерпевшим по уголовному делу было признано «Промышленное строительство» в лице Александра Братяшина. Гражданским истцом по делу также признана компания «Виктор и Ко», которая приобрела долговые обязательства АО «Промышленное строительство» перед Глобэксбанком и банком ВТБ по договорам цессии. В августе текущего года расследование дела в очередной раз было прекращено, постановление об этом вынес следователь первого отдела по расследованию особо важных дел регионального СУ СКР Рамиль Турапин. В начале ноября в регион прибыла комиссия из 40 человек из центрального аппарата СКР после массовых жалоб самарцев на действия мигрантов. На время проверки глава СКР Александр Бастрыкин отстранил от должности руководителя управления ведомства по Самарской области Марата Галиханова. Комиссия завершила работу 17 ноября. Во время комплексной проверки самарского управления комиссия центрального аппарата ведомства обратила внимание на большое число отказного материала при расследовании коррупционных и экономических преступлений. Сейчас идет ревизия этих дел. Не исключено, что расследование большинства из них будет возобновлено. Официально руководитель самарского управления Марат Галиханов пока не вернулся на свою ­должность.

• ОАО «Автозаводстрой» занималось возведением производственной площадки для выпуска автомобилей Chevrolet Niva второго поколения. Старт серийного производства внедорожника назначили на декабрь 2015 года. Однако до ввода объекта в эксплуатацию дело не дошло. Проект ЗАО «Джи Эм-АвтоВАЗ» был окончательно свернут в феврале 2018 года. Спустя полтора года АвтоВАЗ выкупил 50процентную долю американского концерна в совместном предприятии. С августа 2020 года автомобили Chevrolet Niva производятся под брендом Lada.

Конкурсный управляющий Александр Братяшин выявил, что сделка ОАО «Автозаводстрой» с ООО «Джей Ви Системз» (дочерней фирмой ЗАО «Джи Эм-АвтоВАЗ») была заключена на «невыгодных условиях, что привело к банкротству предприятия и неспособности удовлетворять требования кредиторов». Когда строительство производственной площадки было завершено более чем на 80%, подрядчик получил уведомление о расторжении договора. В ОАО «Автозаводстрой» заявляли, что заказчик не заплатил за выполненные работы около 2 млрд руб., в ООО «Джей Ви Системз» задолженность не признавали. По данным «Ъ», рыночная стоимость недвижимого имущества ОАО «Автозаводстрой» в мае 2015 года составляла более 785 млн руб., земельный участок оценивался в 56 млн руб. Недвижимость была продана в это же время АО «Ангар» за 430 млн руб.— почти в два раза ниже рыночной стоимости. Спустя месяц недвижимость была продана другой организации — ООО «Райз». Путем фиктивных торгов с участием нескольких фирм недвижимость была переоформлена с ООО «Райз» на ООО «Валео Сервис». Фиктивность этих торгов подтвердилась решением Самарского арбитражного суда, установившего, что информация о торгах была опубликована в газете, ни разу не выпустившей ни одного тиража ­издания.

Как указано в документе Самарского райсуда, Ильдар Тахаутдинов полагает, что итоговое процессуальное решение по уголовному делу вынесено незаконно и подлежит отмене. Суд пришел к выводу, что следователем при проведении расследования не приняты достаточные меры по установлению события преступления. В частности, не проведена финансовоаналитическая судебная экспертиза.

Юристы потерпевшей стороны сообщили «Ъ», что еще в 2022 году, после того как суд в прошлый раз признал незаконным постановление о прекращении уголовного дела, на СК была возложена обязанность завершения назначенных по делу экспертиз. «То есть для их завершения областное управление Следственного комитета должно было выйти в центральный аппарат СК в Москву для установления полноценного срока следствия с его дальнейшим продлением. Однако этого сделано не было. Это свидетельствует о том, что намерения заканчивать незавершенные экспертизы у СК нет»,— сказал собеседник издания.

Как поясняет Дмитрий Горбунов, партнер фирмы «Рустам Курмаев и партнеры», экспертиза играет ключевую роль при расследовании дела и определении виновных лиц. «Экспертиза наравне с явкой с повинной считается для следствия царицей доказательств. Очевидно, что при расследовании уголовного дела по ст. 196 УК РФ это надо было делать в первую очередь исходя из специфики категории состава. Странно, что это было проигнорировано»,— говорит Дмитрий Горбунов.

Как добавляет юрист, практика показывает, что неоднократные прекращения возможны по многим причинам: волокита, экономия сроков следствия, невозможность получения документации и иные обстоятельства, иногда даже и коррупционная составляющая.

По словам Олега Ткаченко, советника практики разрешения споров и арбитража, адвоката коллегии «Меллинг, Войтишкин и партнеры», если финансовая судебная экспертиза установит, например, признаки преднамеренного банкротства, то расследование дела, вероятно, продолжится, и выводы экспертов будут играть важную роль.

Евгений Чернов