«Парма» вновь проигрывает

Баскетболисты «Пармы» очередной матч регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ сыграли в Самаре против одноименного клуба. Встреча завершилась победой хозяев со счетом 85:83.

Самым результативным игроком встречи стал разыгрывающий «Пармы» Айзея Риз. Ему удалось записать на свой счет 25 очков и девять голевых передач.

«Парма» после 12 проведенных игр в чемпионате располагается на 11-й строчке турнирной таблицы.

Следующую игру подопечные Евгения Пашутина проведут так же на выезде. 26 ноября они сыграют в Саратове против «Автодора».