В Сочи ожидают подъема уровня воды в реках

В Сочи прогнозируют подъем уровня воды в реках с достижением неблагоприятных отметок. Об этом сообщила пресс-служба администрации города.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба администрации Сочи Фото: пресс-служба администрации Сочи

В период с 22 до 23 ноября в горной зоне возможно выпадение значительного объема осадков. В связи с дождями и вероятным подъемом уровня воды в реках гостям и жителям рекомендуют воздержаться от отдыха у водоемов.

«На всех крупных реках курорта в круглосуточном режиме действуют гидрологические датчики, которые следят за уровнем воды»,— говорится в сообщении.

Глава курорта Алексей Копайгородский распорядился привести городские службы в усиленный режим работы.

Анастасия Донскова

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