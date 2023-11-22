Экс-замглавы Минэнерго Нидзельский отправлен под домашний арест по делу о мошенничестве

В Москве сотрудники правоохранительных органов задержали бывшего заместителя министра энергетики РФ Петра Нидзельского. Ему предъявлено обвинение в крупном мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы. Мещанский райсуд Москвы отправил 78-летнего господина Нидзельского под домашний арест до 18 января 2024 года, передает агентство.

Петр Нидзельский родился в 1945 году. Он был замминистра энергетики с 1994 по 2004 год. В 2015 году Международный консорциум журналистов-расследователей (ICIJ) опубликовал информацию о клиентах британского банка HSBC. Как сообщали «Ведомости», в российский перечень клиентов вошли, в частности, компании Петра Нидзельского и его жены Лидии, на счетах которых находилось $11 млн.

В 2017 году в СМИ появилась информация, что бывший заместитель министра получил контроль над АО «КрымТЭЦ», владеющим большей частью старой тепловой генерации Крыма. Сообщалось, что Петр Нидзельский приобрел 63% акций компании в 2015 году, а в апреле того же года «КрымТЭЦ» якобы заключила с правительством Крыма три инвестсоглашения на сумму свыше 31 млрд руб. В компании подтвердили, что часть акций принадлежит компании Петра Нидзельского. Но информацию о подписании многомиллиардных инвестконтрактов в «КрымТЭЦ» опровергли.