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Из долга вычли мораторий

«Фирме СУ-10» снизили задолженность перед бюджетом

Апелляция оставила в силе постановление налоговой службы о взыскании с ООО «Фирма СУ-10» около 1 млрд руб. налогов, пени и штрафов, исключив из этой суммы начисления за период действия моратория в отношении должников в 2022 году. Сумма, которую решено не взыскивать с компании, в постановлении суда не уточняется. Задолженность «Фирмы СУ-10» установлена налоговой службой, обнаружившей формальный документооборот с субподрядчиками при исполнении госконтрактов в 2017-2019 годах. Застройщик намерен подать кассационную жалобу.

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Восемнадцатый арбитражный апелляционный суд отказал «Фирме СУ-10» в основных требованиях к межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы 33, которая ранее насчитала ей более 960 млн руб. задолженности по налогам, а также пени и штрафов за нарушения налогового законодательства.

В прошлом году межрайонная инспекция в ходе выездной проверки установила, что в 2017-2019 годах «Фирма СУ-10» получила подряды по госконтрактам, а для их исполнения заключила контракты с 33 субподрядчиками, которые фактически не вели реальную финансово-хозяйственную деятельность, а служили «площадкой» для формирования фиктивных вычетов по НДС и расходов по налогу на прибыль организаций. Налоговая пришла к выводу, что компания создала формальный документооборот для уменьшения суммы налога на прибыль и увеличения налоговых вычетов по налогу на добавленную стоимость. Так, компания не доплатила НДС на 262,4 млн руб., 280 млн руб. налога на прибыль организаций.

ООО «Фирма СУ-10» зарегистрировано в 2005 году в Уфе, совладельцами являются Лилия Мансурова (57%), Тагир Мансуров (36,5%), Рустэм Губайдуллин (6,5%). Бенефициаром компании называют Валерия Мансурова. В 2022 году при выручке 602,5 млн руб. чистая прибыль ООО составила 303 тыс. руб. (в 2019 году 3,4 млрд руб. и 58,4 млн руб. соответственно).

После неудачной попытки обжаловать постановление межрайонной инспекции в республиканском управлении ФНС «Фирма СУ-10» обратилась в суд.

В июне текущего года арбитражный суд Башкирии подтвердил выводы налоговой и оставил решение инспекции в силе в полном объеме. Некоторые компании-субподрядчики были зарегистрированы за день или месяц до подписания контракта с «Фирмой СУ-10», установил суд.

В апелляционной жалобе истец указал, что суд первой инстанции не дал оценку информации свидетелей, указавших на действительность сделок с подрядчиками, которые выполнили свои обязательства, заявил истец. У застройщика «отсутствовала налоговая экономия от взаимоотношений с контрагентами», говорится в жалобе.

Суд апелляционной инстанции отметил, что у субподрядчиков не было зафиксировано расходов, свидетельствующих о ведении реальной финансово-хозяйственной деятельности, а IP-адреса организаций, фамилии руководителей и учредителей совпадали.

Вместе с тем суд отметил недопустимость начисления пени по налогам на добавленную стоимость и прибыль в период действия моратория с апреля по сентябрь 2022 года. В этот период проценты и пени не начисляются на требования, возникшие до введения моратория, указала апелляция. Сумма, которая будет исключена из расчета задолженности, подлежащей уплате в бюджет, в постановлении не уточняется. В удовлетворении в остальной части требований застройщику было отказано.

Представитель «Фирмы СУ-10» сообщил «Ъ-Уфа», что компания намерена подать кассационную жалобу.

«Анализ судебной практики позволяет с уверенностью утверждать, что выводы налоговиков, сделанные на стадии налоговой проверки или на стадии обжалования решения ИФНС в административном порядке, будут поддержаны арбитражным судом,— комментирует специальный советник по корпоративным вопросам коллегии адвокатов Pen & Paper Наталья Бунина. — Суды, как правило, критически оценивают доводы компаний, если в ходе налоговой проверки фискалы пришли к выводу о том, что полученная выгода не обоснованна. Любые доказательства, предоставляемые налоговиками, в том числе самостоятельно составленные расчеты, таблицы и схемы на основе анализа их внутреннего программного комплекса, принимаются судьями как заведомо достоверные». По мнению эксперта, перспективы оспаривания подобных решений в вышестоящих инстанциях призрачны, так как при наличии малейших сомнений в добросовестности налогоплательщика суды поддерживают интересы бюджета.

Влада Шипилова

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