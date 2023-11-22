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Отходы ждут доставки

Собственник мусоросортировочного комплекса оспаривает исключение из территориальной схемы

Компания «Грин», которая в 2019 году ввела в эксплуатацию мусоросортировочный комплекс (МСК) в Октябрьском стоимостью 20 млн руб., в суде добивается права работать по территориальной схеме обращения с отходами, что позволит ей начать принимать ТКО на сортировку. В сентябре этого года Верховный суд Башкирии признал недействующим приказ республиканского министерства природопользования и экологии о включении МСК в схему. Апелляционное представление в суд направила и прокуратура, попросившая отменить решение первой инстанции.

Начало работы мусоросортировочного комплекса в Октябрьском зависит от решения суда

Начало работы мусоросортировочного комплекса в Октябрьском зависит от решения суда

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Начало работы мусоросортировочного комплекса в Октябрьском зависит от решения суда

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Четвертый апелляционный суд общей юрисдикции рассмотрит апелляционное представление прокуратуры Башкирии на решение суда первой инстанции, признавшего недействительным приказ республиканского минэкологии о включении мусоросортировочного комплекса ООО «Грин» в территориальную схему обращения с отходами. Заседание по делу, на котором также будут изучены доводы апелляционной жалобы МСК, назначено на 12 декабря.

Комплекс мощностью переработки до 40 тыс. тонн мусора в год был построен в феврале 2019 года в Октябрьском. Минэкологии не сразу включило предприятие в территориальную схему, без участия в которой предприятие не может принимать ТКО. Сначала министерство отразило комплекс как строящийся, а затем не определено для него объемы направляемых отходов. В 2022 году «Грин» подал иск в арбитражный суд о признании бездействия минэкологии незаконным и добился установления для него объемов ТКО, сопоставимых с теми, которые получает конкурирующая компания.

В марте текущего года «Объединение предпринимателей по рециклингу отходов» подало иск в Верховный суд Башкирии к мин-

экологии, в котором просила признать приказ министерства недействующим. В заявлении, в частности, говорилось, что комплекс был включен в терсхему «с грубыми нарушениями санитарно-эпидемиологического законодательства», у него нет лицензии на обработку коммунальных отходов, а земельный участок, где располагается предприятие, предназначен для сбора и накопления вторичных материальных ресурсов, а не обработки смешанных коммунальных отходов, включающих в себя опасные и инфицированные отходы. Также истец ссылался на заключение Роспотребнадзора по региону о несоответствии проекта санитарно-защитной зоны требованиям эпидемиологического законодательства. Аналогичное заявление направила конкурирующая компания «Полигон», отметившая, что включение комплекса в терсхему нарушает ее экономические интересы.

ООО «Грин» зарегистрировано в феврале 2000 года в Октябрьском. Единственным владельцем является Антон Вайсброт. 2022 год компания завершила с 449 тыс. руб. убытка, выручка составила 17,8 млн руб.

Минэкологии не возражало против удовлетворения иска, отмечая, что спорный приказ был издан на основании соответствующего решения арбитражного суда.

Представлявший в суде «Объединение предпринимателей по рециклингу отходов» председатель Союза экологов Башкирии Александр Веселов сообщил «Ъ-Уфа», что в настоящее время комплекс работает с «чистыми», не требующими сортировки отходами, такими, как картон, макулатура, аккумуляторы, оргтехника. Но если предприятие начнет принимать ТКО, это может нарушить права местных жителей — в границах санитарной зоны предприятия расположены шесть частных жилых домов, «не считая седьмого, который принадлежит отцу владельца фирмы». Кроме того, отмечает господин Веселов, поблизости работают местные предприятия — в том числе пищевые производства и склады готовой продукции.

«Если они получат право принимать ТКО, значительную часть чистых отходов они смогут включать в отчетность как отсортированные отходы и получать деньги из тарифа, который платит региональный оператор. Некоторые сортировки так и работают. И очень трудно доказать, что они собрали чистые отходы. Но коммунальные отходы им не дают, пока не закончатся судебные процессы. Мы доказали в суде, что заниматься сортировкой ТКО в этом месте нельзя. Это подтвердили администрация города, Роспотребнадзор, минэкологии. И неожиданно против выступила прокуратура»,— отметил господин Веселов.

Антон Вайсброт сообщил «Ъ-Уфа», что ассоциация и региональный оператор преследуют цель «выдавить» его бизнес. Министерство, по его словам, само предложило создать мусоросортировочный комплекс. На предприятии установили современное оборудование, после чего начались иски.

«Предприятие действующее — мы уже 20 лет занимаемся отходами, и до этого принимали вторсырье, ПЭТ, ртутные лампы и так далее. Мы уже вышли на подписание договора с регоператором, но из-за этого иска все приостановилось. Пять лет все простаивает, мы вынуждены были уволить половину сотрудников,— заявил собеседник, добавив, что рассчитывает отменить незаконное, по его мнению, решение ВС Башкирии. — Санитарно-защитную зону мы по предписанию Роспотребнадзора обязаны установить до начала 2025 года, мы этим занимаемся, предварительно она установлена».

Наталья Балыкова

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