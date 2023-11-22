Спортивный журналист сообщил об интересе «Амкара» к Константину Зырянову

ФК «Амкар-Пермь», вылетевший в третью лигу, проявляет интерес к бывшему тренеру «Черноморца» и воспитаннику пермского клуба Константину Зырянову. Такую информацию публикует телеграм-канал «ФНЛ с Ильевым», который принадлежит спортивному журналисту Сергею Ильеву.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Озерский, Коммерсантъ Фото: Игорь Озерский, Коммерсантъ

По данным журналиста, Константин Зырянов уже имел телефонный разговор с руководством клуба.

Напомним, что Константин Зырянов играл за «Амкар» в качестве футболиста в период 1995-99 годов. В 171 матче он забил 48 голов и помог пермякам выиграть ПФЛ. В этом сезоне он были тренером новороссийского «Черноморца», но из-за неудовлетворительных результатов расстался с «моряками» этой осенью.

По мнению инсайдера, окончательное решение будет принято после того, как президент «Амкара» Валерий Чупраков встретится с губернатором Пермского края Дмитрием Махониным. Так же отмечается, что интерес к специалисту проявляет столичное «Торпедо».

В прошлом сезоне «Амкар» занял восьмое место во Второй лиге (дивизион «А», группа Серебро). Команда вылетела в дивизион «Б» (бывшая третья лига). Руководство клуба расторгло контракт с главным тренером Иваном Черенчиковым.