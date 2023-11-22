Аэропорт Перми вновь не принимает рейсы

Аэропорт Большое Савино не смог принять три авиарейса. Согласно данным аэропорта и сервиса Flightradar, борт авиакомпании Azur, выполнявший рейс Пхукет-Пермь, около получаса назад приземлился в Кольцово (Екатеринбург). Там же сел рейс авиакомпании «Аэрофлот», следовавший в Пермь из Москвы.

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Согласно онлайн-табло авиатерминала, также задерживается прилет рейса из Минска – он сел на запасной аэродром в Казани.

Причиной задержек стали сложные метеоусловия. По данным метеосводки METAR, на 22 часа местного времени, 100% взлетно-посадочной полосы аэродрома Большое Савино были покрыты сухим снегом толщиной 4 см. Коэффициент сцепления полосы составляет 0,28 при минимально допустимом 0,3.

Для приведения взлетно-посадочной полосы в нормативное состояние дневная смена аэродромной службы отработала более 22 тонн жидкого и 7 тонн сухого реагента соответственно, сообщает пресс-служба аэропорта.

Напомним, это второе за сутки закрытие пермского аэропорта. Вчера вечером он закрылся на прием и вылет судов из-за образовавшейся после ледяного дождя снежной каши.