Путешествия укладывают в бюджет

Цены на новогодние путешествия заметно поднялись по сравнению с прошлым годом, но туристы все равно бронируют туры. Об этом рассказали турагентства Удмуртии. На внутренние направления стоимость туров выросла на 20-40%, на заграничные — на 40-60%. За рубеж путешественники предпочитают отправиться на Мальдивы, в Таиланд, ОАЭ, Шри-Ланку и круизы по Персидскому заливу. Среди внутренних направлений выбирают Красную Поляну, Калининград и Санкт-Петербург. При этом по данным SuperJob 35% жителей Ижевска предпочтут остаться на новогодние каникулы в городе.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Степан Кулинич, Коммерсантъ Фото: Степан Кулинич, Коммерсантъ

По данных турагентств Ижевска, путешествия на Новый год выросли в цене на 20-60% в зависимости от направлений, однако спрос на поездки по России и ряд зарубежных направлений сохраняется.

«Все туры на новогодние праздники однозначно поднимаются в цене. Ориентировочно это плюс 20-40% на Россию и 40-60% на заграничные туры. В принципе, туристы к этому были готовы, и мало кого удивляли новогодние высокие цены»,— рассказала директор турагентства «Зима-Лето» Мария Хатыпова.

В компании отмечают, что на сегодняшний день броней на новогодние праздники немного. «Особо активности пока не наблюдается. Я думаю, что основная часть туристов оставит как всегда все на последний момент и будут бронировать в декабре. Но, если бы туристы заранее покупали туры по раннему бронированию и заранее задумывались о своем отдыхе, то хорошо бы сэкономили»,— прокомментировала директор турагентства Мария Хатыпова.

Стоимость новогодних туров выше в 2-3 раза, по сравнению с летними, говорят в турагентстве «Чемоданное настроение». «Позволить себе небюджетный ценник могут не все, но все же каждый год наши постоянные туристы бронируют новогодние путешествия. Хит продаж — Мальдивы, Таиланд, Шри-Ланка, Куба. Среди новых популярных направлениях — Мексика и Доминикана с перелетом через Гавану. Снизился спрос на Индию, побережье Гоа. Высокий ценник на тур и визу не оправдан для этого направления и отпугивает наших туристов. Для комфортного отдыха по такой же цене выбирают другие азиатские страны. В среднем, на двоих тур в новый год составит 400 тыс. руб.»,— рассказала старший менеджер турагентства Дарья Фролова.

В турагентстве Tortuga рассказали, что провести шесть ночей в Эмиратах на двоих обойдется в пределах 162-378 тыс. руб., в Турции — 166-248 тыс. руб. Новый год на Шри-Ланке обойдется в 198-274 тыс. руб. на двоих за одиннадцать ночей.

Помимо традиционных направлений (Таиланд и ОАЭ), популярностью пользуются круизы по Персидскому заливу, говорят в «Зима-Лето».

Среди внутренних направлений туристы выбирают Красную Поляну и Калининград. Меньше заказов стало в Казань.

Поездки внутри страны несколько бюджетнее, отмечают в Tortuga. Встретить Новый год в Адлере будет стоить 72 тыс. руб. на двоих за семь ночей, в Калининградской области — 99-193 тыс. руб. Провести новогодние праздники в Санкт-Петербурге за три ночи на двоих обойдется в 47 тыс. руб.

В «Ижавиа Тур» рассказали, что по сравнению с прошлым годом число заявок выросло вдвое. Лидерами бронирований на новогодние каникулы 2024 года стали Байкал из-за планов по запуску прямых перелетов в Иркутск, Сочи, Москва и Санкт-Петербург.

Средний чек — 71,3 тыс. руб. «Наши клиенты Новый год предпочитают встречать на родине. В качестве исключения по зарубежным турам могу привести, разве что, Абхазию»,— рассказали в «Ижавиа Тур».

Жители столицы Удмуртии новогодние каникулы хотели бы провести в путешествиях по стране, следует из опроса, проведенного сервисом SuperJob. 17% респондентов выбрали бы местом для зимнего отдыха Санкт-Петербург. Еще 16% выбрали Москву, 15% — Сочи и 12% — Калининград. В Карелию хотели бы отправиться 5% опрошенных, по 4% выбрали Байкал и Крым. Поездку в Алтайский край, Казань, Краснодар или города Золотого кольца предпочли бы по 3% респондентов. «Остаться на новогодние каникулы в родном городе хотели бы 35% ижевчан, причем мужчины чаще женщин мечтают провести январские праздники дома: 39% против 32% соответственно. В поездку по России хотели бы отправиться 51% опрошенных»,— рассказали в пресс-службе SuperJob.

Татьяна Колегова