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Коммерсантъ FM
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Мосгордума сразу в трех чтениях одобрила дефицитный городской бюджет на три года

Депутаты Московской городской думы приняли на пленарном заседании бюджет столицы на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов, сообщает «Интерфакс».

По данным агентства, доходы в 2024 году установлены в размере 4 трлн 289 млрд руб., в 2025 году — 4 трлн 597 млрд руб., в 2026 году — 4 трлн 933 млрд руб. «Интерфакс» отмечает, что доходы будут расти на 7% ежегодно. Расходы составят 4 трлн 790 млрд руб. в 2024 году, 5 трлн руб. в 2025 году и 5 трлн 143 млрд руб. в 2026 году. Дефицит составит 500,3 млрд руб., 403 млрд руб. и 209 мрлд руб. в 2024, 2025 и 2026 годах соответственно.

По данным «Интерфакса», расходы на соцподдержку, здравоохранение, образование, культуру и спорт составят в 2024 году 2,5 трлн руб. За три года на эти цели планируется потратить 7,6 трлн руб. На меры соцподдержки в 2023 году правительство намерено потратить 616 млрд руб. «Интерфакс» отмечает, что мерами будет охвачено около 4,5 млн жителей столицы.

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