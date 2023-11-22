Край непуганых директоров

Дискуссия между прокуратурой и правительством Пермского края по поводу передачи полномочий по назначению директоров школ на уровень региона продолжится в суде. Надзорный орган оспаривает правительственный законопроект, одобренный заксобранием и наделяющий краевое министерство образования правом назначать и увольнять руководителей образовательных учреждений. Прокуратура отмечает, что учредителем школ по-прежнему остается городской департамент образования, поэтому передавать полномочия на краевой уровень нельзя. В правительстве же утверждают, что подготовили проект в рамках действующего законодательства. Экс­перт затрудняется оценить перспективы иска.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

Прокуратура Пермского края обратилась в краевой суд с административным иском к региональному заксобранию. Надзорный орган оспаривает принятие краевым парламентом законопроекта «О перерас­пределении отдельных полномочий между органами местного самоуправления Пермского городского округа и органами государственной власти Пермского края».

Как указано на сайте Пермского краевого суда, административное исковое заявление было зарегистрировано 16 ноября. Предварительное судебное заседание назначено на 18 декабря. В качестве заинтересованных лиц по делу указаны администрация Перми, а также губернатор и правительство Пермского края.

Как утверждают источники, близкие к региональным властям, прокуратура оспаривает передачу полномочий по назначению, увольнению и аттестации директоров школ на краевой уровень. Собеседник в прокуратуре Пермского края эти сведения подтверждает.

Законопроект «О перераспределении отдельных полномочий между органами местного самоуправления Пермского городского округа и органами государственной власти Пермского края» был внесен губернатором Пермского края и принят регио­нальным законодательным собранием в сентябре этого года. Закон дает региональному министерству образования право в том числе назначать и увольнять директоров пермских школ с 1 января 2024 года. Сейчас соответствующими полномочиями обладает департамент образования администрации Перми.

Ранее министр образования Пермского края Раиса Кассина заявляла, что передача полномочий позволит региональному министерству эффективнее контролировать работу учреждений образования и «реализовывать единую федеральную стратегию в сфере образования».

При обсуждении проекта в заксобрании прокуратура неоднократно обращала внимание, что эти полномочия нельзя передавать отдельно без отрыва от иных полномочий, предусмотренных федеральным законом «Об образовании». Так, увольнять и назначать директоров школ может только их учредитель — муниципалитет. А в случае частичной передачи полномочий краевое министерство становится «соучредителем» городских школ, что противоречит действующему законодательству. Однако депутаты и региональные власти корректировать спорную норму не стали.

Собеседник, близкий к Законодательному собранию Пермского края, сообщил, что позиция по иску прокуратуры «будет сформирована после ознакомления с соответствующими документами из судебных инстанций». В пресс-службе заксобрания ситуацию не комментируют.

В правительстве Пермского края считают, что принятый закон не противоречит действующим нормам. В пресс-службе правительства сообщили, что краевые власти при разработке проекта ориентировались на федеральный закон «О местном самоуправлении», который предоставляет возможность перераспределения полномочий между местным уровнем и уровнем субъекта.

«Кроме того, закон „Об образовании“ прямо предусматривает возможность передачи полномочий в образовательной сфере на уровень региона, в том числе по полномочиям учредителя учреждений. Трудовое законодательство, на нормах которого основывает свою позицию прокуратура, при распределении полномочий не применяется, поскольку законодательство о местном самоуправлении имеет приоритет»,— считают в региональном правительстве.

Необходимость передачи права назначать директоров школ в правительстве объясняют формированием на федеральном уровне «единого образовательного пространства с едиными учебниками, образовательной программой и программой воспитания, событиями и другими аспектами». В пресс-службе министерства образования Прикамья назвали расширение полномочий региональных органов власти в сфере образования «федеральным трендом, который позволит успешно реализовывать единую образовательную политику».

Управляющий партнер юридической компании «Генезис» Артем Денисов отмечает, что, обращаясь в суд, прокуратура Пермского края действует в соответствии с федеральным законом. Оценить перспективы рассмотрения административного иска эксперт затруднился: «Судя по количественному составу лиц, участвующих в деле (администрация Перми, губернатор, законодательное собрание и правительство Пермского края), суду предстоит изучить множество локальных актов местного самоуправления в части их полномочий и сопоставить с полномочиями органов государственной власти субъекта».

Константин Кадочников