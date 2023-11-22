На Кубани протяженность горнолыжных трасс увеличили на 3 км

Протяженность горнолыжных трасс на курортах Краснодарского края увеличили на 3 км. Об этом сообщила пресс-служба администрации региона.

В период текущего зимнего сезона в Сочи будут работать 124 горнолыжные трассы и 66 канатных дорог.

«Теперь общая протяженность трасс курортов "Роза Хутор", "Красная Поляна" и "Газпром" составляет 170 км»,— отметил врио министра курортов, туризма и олимпийского наследия Краснодарского края Михаил Зарицкий.

В общей сложности в России протяженность горнолыжных трасс в 2023 году увеличили на 50 км. Всего в стране действуют 250 зимних курортов в 68 регионах.

К настоящему времени бронирование отелей в Сочи достигает 60% на период декабря-января. В новогодние праздники ожидается загрузка 90%.

Анастасия Донскова

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