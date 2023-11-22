Путин рекомендовал предоставить участникам СВО субсидии на газификацию

Президент России Владимир Путин рекомендовал главам регионов предоставить участникам военных действий на территории Украины и их семьям, проживающим в газифицированных населенных пунктах, субсидии в размере не менее 100 тыс. руб. на домовладение для покупки газового оборудования и подключения к газораспределительным сетям, если есть такая необходимость. Соответствующие субсидии рекомендуется также предоставлять инвалидам I группы и лицам, осуществляющим уход за детьми-инвалидами.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Владимир Путин

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Владимир Путин

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

Поручение расширить перечень получателей субсидий в рамках программы социальной газификации президент дал 11 октября по итогам пленарного заседания международного форума «Российская энергетическая неделя», сообщается на сайте Кремля. Доклад о реализации поручения губернаторам нужно представить правительству до 15 января 2024 года, далее — один раз в год, говорится в документе.

Программа социальной газификации должна была завершиться до конца 2022 года. В октябре прошлого года Владимир Путин в своем послании Федеральному собранию сообщил о продлении действия программы и расширении списка ее участников. Программа позволяет бесплатно подводить газ к границам земельных участков граждан. Этим правом могут воспользоваться владельцы земель, находящихся в границах газифицированных населенных пунктов.