Но это не точечно

Жилой комплекс в Ниж­ней Курье стал последним объектом девелопера «Австром» (входит в ГК «РИАЛ»). Одна из старейших пермских компаний приостанавливает работу на рынке точечной застройки. При этом «Австром» может вернуться в отрасль с проектами комплексного развития в Пермском округе, где у компании есть участки. Одни эксперты считают, что «Австром» вряд ли вернется на этот рынок, потому что собственнику компании стал неинтересен этот бизнес. Другие предполагают, что застройщик вполне может вернуться в отрасль с инициативами освоения площадок в Пермском округе, если проекты компании будут насыщены инфраструктурой для жизни.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

Пермская компания «Австром» (ГК «РИАЛ») приостанавливает работу на рынке точечной застройки, сообщила «Ъ-Прикамье» финансовый директор ГК «РИАЛ» Марина Медведева. «Мы видим, что в данном направлении основную долю рынка занимают крупные федеральные компании. Точечная застройка себя изжила. Вступать в конкурентную борьбу уже поздно. Жилищное строительство в холдинге будет приостановлено. Последний объект компании — дом на ул. Байкальской, 7а, был сдан. При этом все гарантийные обязательства компания „Австром“ будет выполнять, ни о какой ликвидации речи не идет»,— пояснила госпожа Медведева.

В то же время в «Австроме» не исключают, что девелопер вернется на рынок с проектами в других сегментах строительства, например малоэтажного. Малоэтажной застройкой компания может заняться в Пермском муниципальном округе, где у холдинга есть земельные участки. Речь идет о территориях ГК «РИАЛ» в поселке Горном и в районе Нестюковского тракта. «Этот район активно застраивается. Только Wildberries планирует строительство логистического центра на 6 тыс. рабочих мест. Но эти участки надо развивать на условиях комплексного развития — со строительством социальной и транспортной инфраструктуры»,— добавила финансовый директор «РИАЛ».

История компании «Австром» насчитывает более 60 лет с момента, когда в 1956 году на пермском заводе им. Свердлова был создан строительно-монтажный цех №69 для капитального строительства жилья и объектов заводской инфраструктуры. Цех №69 вел застройку микрорайонов Зеленое хозяйство, Краснова, Крохалева, Громовский. В начале двухтысячных годов основным владельцем «Австрома» стала ГК «РИАЛ» депутата краевого заксобрания Юрия Борисовца. В нулевые годы «Австром» сдавал в эксплуатацию до 300 тыс. кв. м жилья в год. Среди проектов компании также достройка кинотеатра «Родина» на углу улиц Ленина и Куйбышева, в здании ТЦ «Колизей Атриум». В последние годы «Австром» вводил в строй по одному дому (10–12 тыс. кв. м). В 2023 году девелопер сдал 12 тыс. кв. м жилья. Перспективный участок под застройку на ул. Кавказской (1,76 га) в микрорайоне КамГЭС «Австром» недавно продал «Стройпанелькомплекту». Новый владелец рассчитывает возвести там комплекс жилой площадью 21,9 тыс. кв. м.

Гендиректор «Стройпанелькомплекта» Виктор Суетин считает, что «Австром» сворачивает свои проекты на рынке, потому что собственнику компании стал неинтересен строительный бизнес. Собеседник подтверждает большие объемы жилищного строительства в Прикамье, в том числе в территориях, приближенных к Перми. В то же время господин Суетин полагает, что «Австром» вряд ли вернется на этот рынок.

По мнению директора АН «Твой дом» Дмитрия Клементьева, «Австром» вполне может вернуться в отрасль с новыми инициативами в сфере комплексного развития (КРТ). В Перми уже начато или анонсировано сразу несколько проектов КРТ: это и застройка бывшего Пермского мясокомбината девелопером «Железно», и проекты освоения участков вдоль ул. Строителей (ПМД, «Альфа», «Унистрой», Nova). Комплексы, планируемые «Австромом», должны будут учитывать, помимо жилья, социальные и инфраструктурные объекты, обращает внимание господин Клементьев. «Пермский округ активно застраивается — это Лобаново, Горный, Култаево, Фролы и другие поселения. Развивающимся территориям не хватает новых точек притяжения. Например, во Фролах нет парка, что очень плохо. Освоение Пермского округа будет продолжаться и дальше, если власти поддержат возведение новых социальных объектов в местах строительства»,— рассуждает директор АН «Твой дом».

Евгения Ахмедова