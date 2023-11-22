Чужие без фильтра

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На Урале выросла доля нелегальной табачной продукции

Доля незаконного оборота табачной продукции в регионах Урала за год выросла на 17%. По данным экспертов, потери федерального бюджета от оборота нелегальной продукции в УрФО составили 1,9 млрд руб. Участники рынка считают, что рост произошел в том числе из-за введения моратория на проверки и роста акцизной нагрузки. Представите рынка говорят о неэффективности проверок, о которых торговые точки предупреждают заранее.

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Доля незаконной табачной продукции (сигарет) в Уральском федеральном округе (УрФО) за год выросла на 17% и составила 10,3%, рассказала на онлайн-конференции ИД «Коммерсантъ-Урал» директор Национального научного центра компетенций (ННЦК) Ирина Бушина. По ее данным, на Ямале рост незаконного оборота табачной продукции произошел с 6,8% в III-IV кварталах прошлого года до 10,4% во II-III кварталах этого года, в ХМАО-Югре наоборот произошло снижение — с 5,4% до 4,5%. Также наблюдается значительное снижение объемов нелегальной продукции в Тюменской области. Здесь зафиксирована минимальная доля незаконного оборота среди регионов Урала — 0,3% (в прошлом году было 11,9%).

Кроме того, Тюменская область занимает второе место среди всех регионов РФ по минимальным показателям, уступая лишь Чукотскому автономному округу.

Эксперт отметила, что и на Урале, и по стране в целом более половины незаконного оборота приходится на контрабандные сигареты, поступающие из стран-участников ЕАЭС. Практически 90,9% незаконно везенных сигарет имеют белорусское происхождение.

Положительную тенденцию по обороту немаркированной продукции в ХМАО и ЯНАО отметил директор по защите оборота легальной продукции Центра развития перспективных технологий, оператор системы «Честный знак» Максим Курганский. Но в Тюменской области, по его словам, напротив, есть небольшой прирост. Он напомнил, что с 1 декабря этого года в стране будет введен полный запрет розничной торговли немаркированными электронными сигаретами и жидкостями для них.

Потери федерального бюджета от оборота незаконной табачной продукции на Урале, согласно исследованию ННЦК за II квартал этого года составили 1,9 млрд руб.

В целом в России потери составили 26,4 млрд руб. за этот период. За 2023 год, по экспертным оценкам, по словам менеджера по связям с органами государственной власти «JTI Россия» Романа Трошкина, выпадающие доходы федерального бюджета могут составить не менее 130 млрд руб.

«В физическом объеме речь идет примерно о 1,4 млрд пачек. Выпадающие доходы также возникают и у региональных бюджетов. В первую очередь это связно с вытеснением с рынка продукции легальных производителей и как факт — снижением налогооблагаемой базы как от производства, так и от розничной торговли по налогу на прибыль, который зачисляется как раз в региональные бюджеты»,— отметил он.

По подсчетам участников конференции легальному ритейлу незаконный оборот также приносит значительный ущерб. «Вся торговля в год теряет 10 млрд руб. в год недополученной маржи. Бизнес тоже страдает»,— прокомментировал президент Ассоциации малоформатной торговли, вице-президент НП «Опора» Владлен Максимов, добавив, что табак – это категория, где покупатели сами подталкивают предпринимателя к тому, чтобы он искал нелегальный товар, ведь такая продукция более дешева. Эту информацию отчасти подтверждает и руководитель отдела по борьбе с нелегальной торговлей АО «Международные услуги по маркетингу табака» Игорь Черкасский:

«80% потребителей заявляют, что они готовы переключаться на контрафактную продукцию, если финансы им не будут позволять покупать эту продукцию легально».

Отметим, что в РФ законодательно запрещена реализация сигарет ниже минимальной цены, которая сейчас составляет 119 руб.

«Сигареты — это низкомаржинальный товар, небольшие точки зарабатывают на нем 6-7%. Чтобы торговать легальным товаром за эти проценты — нужно быть в каком-то смысле идейным человеком. Понятно, что табак не самый полезный продукт, но легальных предпринимателей важно поддерживать в экономике и не дать нелегалам их уничтожить»,— отметил господин Максимов.

Участники рынка также высказали недовольство по поводу проверок ведомств, которые направлены на борьбу с нелегалами, но вредят и легальному бизнесу.

Например, при проверках большое внимание уделяется шрифту на пачках, а не самому качеству товара.

Также компании не довольны тем, что Роспотребнадзор уведомляет о проведении проверки за сутки, что может делать саму процедуру малоэффективной, а введенный на проверки мораторий привел к росту нелегальной продукции.

«К сожалению, проверка становится не совсем эффективной в связи с тем, что недобросовестные продавцы успевают убрать с прилавков нелегальную продукцию. Контрольно-надзорные органы, приходя в торговую точку и не обнаруживая контрафактный товар, зачастую изымают вместо незаконной легальную продукцию под спорными предлогами»,— рассказала управляющая по корпоративным вопросам региона Центр аффилированных компаний «Филипп Моррис Интернэшнл» в России Анастасия Беленкова.

Такие случаи, когда недобросовестные предприниматели воспользовались тем, что их заранее предупредили, подтвердила и представитель Роспотребнадзора Югры Татьяна Хакимова. По ее словам, у одного из предпринимателей во время проверки были представлены только легальные сигареты. «Все жидкости и вейпы сомнительного происхождения он за сутки успел вывезти. Предварительно специалисты выходили с выездным обследованием и фиксировали на видео, что у него имеется продукция, которая нас интересует»,— прокомментировала Татьяна Хакимова, добавив, что в отношении предпринимателя были составлены протоколы.

Госпожа Беленкова считает, что в стране необходимо скорректировать подход к таким проверкам, ужесточить ответственность за производство и оборот нелегальной продукции, а также конфисковывать транспорт, который используют для перевозки таких товаров. Кроме того, представительница компании предложила усилить контроль и ввести акцизы на все безникотиновые жидкости.

Мария Игнатова

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