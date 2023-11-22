ВСУ обстреляли курскую деревню, пострадавших нет

Сегодня, 22 ноября, ВСУ обстреляли деревню Анатольевку Рыльского района Курской области. Об этом вечером в своем Telegram-канале сообщил губернатор Курской области Роман Старовойт.

«Зафиксировано три прилета, пострадавших нет. Повреждены окна, заборы, хозяйственные постройки в двух домах»,— написал глава региона, уточнив, что в восстановлении объектов их владельцам будет оказана помощь.

После начала СВО на Украине приграничные территории Белгородской и Курской областей обстреливаются почти ежедневно. С апреля 2022 года в трех областях Черноземья — Белгородской, Курской и Воронежской — ввели желтый, средний уровень террористической угрозы. С октября 2022-го в восьми приграничных регионах, в том числе в Белгородской, Воронежской и Курской областях, указом президента введен средний уровень реагирования.

О том, что происходит в Черноземье после ввода войск России на Украину,— в онлайн-трансляциях.

Мария Старикова