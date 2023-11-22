«Сибирь» прервала серию из трех поражений подряд разгромной победой над «Сочи»

«Сибирь» прервала серию поражений победой в домашнем матче над ХК «Сочи». Игра завершилась со счетом 5:2 в пользу новосибирцев.

Первая шайба в ворота гостей отправилась на 17-ой минут с подачи Ивана Климовича, через две минуты нападающий Артем Михеев удвоил преимущество «Сибири». Гостям удалось забить ответный гол на 13-ой минуте второго периода. Восстановил равенство в игре хоккеист «Сочи» Семен Ибрагимов спустя три минуты, отправив еще одну шайбу хозяевам льда.

На 17-ой минуте новосибирцы отыграли преимущество. Две финальные шайбы «Сибирь» забила в третьем периоде, не дав соперникам отыграться.

Главный тренер новосибирской команды Дэвид Немировски заявил, что не смотря на хорошее начало «опять были неправильные решения с шайбой. Потом успокоились и хорошо третий период доиграли. Есть хорошие моменты, чему можно научиться».

По итогам 34 игр ХК «Сибирь» расположился на восьмом месте конференции Восток. Следующий матч новосибирцы проведут также дома 25 ноября против «Нефтехимика».

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Александр Киселев