ФСБ задержало подозреваемого в вербовке террористов саратовца

Управление ФСБ по Саратовской области задержало местного жителя по подозрению в вербовке террористов (ч.1.1 ст. 205.1 УК РФ), сообщает пресс-служа ведомства.

По данным силовиков, фигурант с октября 2022 по июль 2023 года склонял гражданина РФ к участию в деятельности «одной из проукраинских террористических организации». О мере пресечения в службе не сообщили.

По указанной статье подозреваемому грозит срок до пожизненного лишения свободы.

Никита Маркелов

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