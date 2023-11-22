Пермский поезд возобновил движение с 4-хчасовым опозданием

Поезд №354 Адлер – Пермь продолжил движение по маршруту, сообщает РЖД. «В 18 часов 43 минуты московского времени после замены поврежденного локомотива и проверки технического состояния вагонов поезд отправился по маршруту следования. Задержка составила около 4 часов. РЖД предпринимают все меры, чтобы сократить время опоздания поезда" - сообщает монополия.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Приволжская транспортная прокуратура Фото: Приволжская транспортная прокуратура

Сегодня в 14:55 часов московского времени в Чердаклинском районе Ульяновской области между станциями Бряндино и Тиинск произошло лобовое столкновение пассажирского поезда, следовавшего из Адлера в Пермь, с другим железнодорожным составом. По данным РЖД, произошло столкновение со стоящим маневровым тепловозом. Машинист успел применить экстренное торможение, но столкновения избежать не удалось. В результате схода подвижного состава нет. За медицинской помощью с ушибами обратились 25 пассажиров, среди них один несовершеннолетний. Всем пострадавшим оказывается необходимая помощь.