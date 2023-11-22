Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Пермский поезд возобновил движение с 4-хчасовым опозданием

Поезд №354 Адлер – Пермь продолжил движение по маршруту, сообщает РЖД. «В 18 часов 43 минуты московского времени после замены поврежденного локомотива и проверки технического состояния вагонов поезд отправился по маршруту следования. Задержка составила около 4 часов. РЖД предпринимают все меры, чтобы сократить время опоздания поезда" - сообщает монополия.

Фото: Приволжская транспортная прокуратура

Фото: Приволжская транспортная прокуратура

Сегодня в 14:55 часов московского времени в Чердаклинском районе Ульяновской области между станциями Бряндино и Тиинск произошло лобовое столкновение пассажирского поезда, следовавшего из Адлера в Пермь, с другим железнодорожным составом. По данным РЖД, произошло столкновение со стоящим маневровым тепловозом. Машинист успел применить экстренное торможение, но столкновения избежать не удалось. В результате схода подвижного состава нет. За медицинской помощью с ушибами обратились 25 пассажиров, среди них один несовершеннолетний. Всем пострадавшим оказывается необходимая помощь.

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...