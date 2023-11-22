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Четыре школы и 52 класса в Черноземье ушли на карантин из-за вспышек пневмонии

В трех регионах Черноземья ввели карантин в школах и отдельных классах из-за роста заболеваемости и вспышек пневмонии. Это следует из сообщений чиновников и местных СМИ. В Воронеже на карантин закрыты 26 классов в 18 школах, сообщили 20 ноября в администрации города.

В Курске на дистанционное обучение с 23 ноября переходит гимназия № 25. Об этом сообщили в комитете образования Курска. Из-за выявления десяти случаев пневмонии среди школьников дистант ввели до 1 декабря включительно.

В Липецке на карантин из-за роста заболеваемости пневмонией закрыли гимназию № 19, сообщило местное СМИ «Вести-Липецк» со ссылкой на департамент образования мэрии города. Также закрыты школы № 77 и № 62. Помимо этого на дистанционном обучении находятся 26 классов из десяти разных школ города.

Егор Якимов

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