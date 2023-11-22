В Воронеже возбудили дело из-за незаконченного благоустройства сквера «Чайка»

Прокуратура Воронежа возбудила в отношении директора тульского ООО «Парксервис» Юлия Швецова административное дело за действия, повлекшие неисполнение обязательств, предусмотренных контрактом (ч.7 ст. 7.32 КоАП РФ, для должностных лиц — до двух лет дисквалификации). Речь идет о несоблюдении сроков восстановления подпорной стены в сквере «Чайка» на улице Новосибирской в Левобережном районе облцентра. Об этом сообщили в надзорном ведомстве. Дело направлено для рассмотрения в мировой суд.

По данным «Ъ-Черноземье», подпорную стену в одном из мест притяжения района разрушило ливнем летом 2020 года. В мэрии Воронежа сообщали, что восстановление объекта затягивается в связи с пандемией коронавируса. По данным портала госзакупок, в апреле 2023 года городское управление экологии по итогам аукциона заключило контракт на восстановление ограждения с «Парксервисом» на 16,4 млн руб. Компания была единственным участником торгов, снижать начальную стоимость благоустройства не стала. В прокуратуре региона уточнили, что выполнить работы нужно было до 1 сентября, однако подрядчик до сих пор не завершил их.

В городском управлении экологии рассказали, что «Парксервис» не успел отремонтировать стену из-за погодных и «сложных инженерно-геологических условий», но «обещает завершить работы до конца года». На сегодня они выполнены на 76%. По данным портала госзакупок, условия контракта исполнены на 12,3 млн руб.

«За нарушение сроков подрядчику уже начислена пеня в размере более 370 тыс. руб. Остальная сумма будет выставлена по окончании работ»,— заключили в управлении экологии.

С октября 2023 года компания находится в реестре недобросовестных поставщиков по решению УФАС по Воронежской области. Она пробудет там до октября 2025 года. Причина включения — «расторжение контракта в случае одностороннего отказа заказчика от исполнения контракта в связи с существенным нарушением подрядчиком условий контракта».

По данным Rusprofile.ru, ООО «Парксервис» было зарегистрировано в 2021 году для оптовой неспециализированной торговли. Уставный капитал — 100 тыс. руб. Генеральным директором и бенефициаром является Юлия Швецова. Она также выступает руководителем и владельцем воронежского ООО «Темп» с таким же видом деятельности. Выручка «Парксервиса» в 2022 году составила 504 млн руб. (в 2021-м — 60,5 млн руб., рост в восемь раз), чистая прибыль — 1,4 млн руб. (в 2021-м — 337 тыс. руб., рост в четыре раза). На счету компании 24 госконтракта на общую сумму 290,9 млн руб. Большая часть заказчиков — власти Воронежской области, также есть контракты с властями Тульской (четыре) Курской (один), Костромской (один) областей и Санкт-Петербурга (один).

Алина Морозова

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