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Прокурор умножил на пятнадцать

Дело бывших высокопоставленных крымских чиновников рассмотрят повторно

Апелляционные жалобы на приговор бывшему заместителю председателя Совета министров Крыма Виталию Нахлупину и экс-замминистру транспорта республики Валентину Дукорскому будут рассмотрены повторно в Ростовском областном суде. В октябре 2022 года чиновники были признаны виновными в получении взяток, каждому из них было назначено восемь лет колонии строгого режима и штрафы по 16,1 млн руб. Приговор обжаловала и сторона защиты, и сторона обвинения, однако в марте Ростовский облсуд оставил его без изменения. После этого стороны обратились с жалобами в кассационный суд, и он отменил решение облсуда.

Бывшеий заместитель председателя Совета министров Крыма Виталий Нахлупин

Бывшеий заместитель председателя Совета министров Крыма Виталий Нахлупин

Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

Бывшеий заместитель председателя Совета министров Крыма Виталий Нахлупин

Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

Четвертый кассационный суд общий юрисдикции (Краснодар) отменил апелляционное определение Ростовского областного суда по делу бывшего заместителя председателя Совета министров Крыма Виталия Нахлупина и экс-замминистра транспорта республики Валентина Дукорского. Жалобы на приговор первой инстанции в апелляционном порядке будут рассмотрены Ростовским облсудом заново.

Экс-вице-премьер Крыма Виталий Нахлупин, заместитель министра транспорта республики Валентин Дукорский и бывший первый зампреда комитета конкурентной политики Ярослав Сливка были задержаны осенью 2018 года.

По данным Следственного комитета России (СКР), крымский вице-премьер в 2017 году организовал коррупционную схему по протекции ряда компаний, которым в обмен на откаты отдавали строительные подряды за счет федеральной целевой программы развития Крыма и Севастополя. Валентин Дукорский контролировал исполнения указаний своего начальника, а первый зампред комитета конкурентной политики Ярослав Сливка выступал посредником при сборе денег.

Всего фигуранты обеспечили победы «нужных» компаний в 28 тендерах и получили за это 16,1 млн руб.

Ярослав Сливка заключил досудебное соглашение о сотрудничестве с Генпрокуратурой. Осенью 2020 года Дорогомиловский райсуд Москвы, рассмотрев его дело в особом порядке, приговорил его к шести с половиной годам условно.

Сначала Виталий Нахлупин и Валентин Дукорский не признали вину. Представители защиты экс-вице-премьера заявляли об отсутствии реальных доказательств получения их доверителем денег от Ярослава Сливки. Адвокаты утверждали, что Ярослав Сливка собирал деньги с предпринимателей самостоятельно, прикрываясь фамилиями высокопоставленных чиновников, а когда его взяли с поличным, стал давать ложные показания на других людей.

Виталий Нахлупин признал свою вину после прений сторон, в ходе которых прокурор запросил для него 11 лет колонии. Валентин Дукорский продолжал настаивать на своей непричастности к преступлению.

В октябре 2022 года Ленинский районный суд Ростова-на-Дону признал обоих чиновниками виновными в получении взятки в особо крупном размере и приговорил каждого из них к восьми годам колонии строгого режима и штрафу в размере суммы этой взятки. Также суд лишил их права занимать определенные должности на госслужбе в течение двух лет и шести месяцев после отбытия наказания.

Стороны не согласились с приговором и обжаловали его в Ростовском областном суде. Прокуратура потребовала увеличить штраф Нахлупину до пятнадцатикратной суммы взятки, то есть до 241,9 млн руб. Защита Дукорского настаивала, что в отношении него должен быть вынесен оправдательный приговор. Однако облсуд оставил решение без изменения.

Тогда стороны обратись с аналогичными жалобами в Четвертый кассационный суд общий юрисдикции. Кассационная инстанция отменила решение Ростовского облсуда и вернула дело на повторное рассмотрение в апелляционном порядке.

«Судебная коллегия полагает, что, назначая Нахлупину дополнительное наказание в виде штрафа в размере однократной суммы взятки, аналогичное назначенному Дукорскому, суд не принял во внимание характер и степень общественной опасности инкриминируемых преступных действий Нахлупину, его имущественному положению и роли в преступной группе»,— отмечается в кассационном определении.

Кристина Федичкина

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