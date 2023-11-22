Александр Моор обсудил с Владимиром Путиным строительство Южного обхода Тюмени

Губернатор Тюменской области Александр Моор обсудил с президентом Владимиром Путиным строительство Южного обхода — второго транспортного кольца вокруг Тюмени. Об этом глава региона рассказал во время послания депутатам Тюменской областной думы.

«В 2023 году на встрече с президентом Владимиром Путным мы обсуждали строительство Южного обхода Тюмени. Проект трудный, капиталоемкий, но мы уверенно двигаемся вперед, выполняя поручения лидера страны и уже завершаем подготовку проектной документации»,— сказал Александр Моор.

В 2022 году начальник Главного управления строительства Тюменской области Павел Перевалов заявил, что проектные работы по строительству Южного обхода Тюмени планируется завершить до конца 2022 года. По словам господина Перевалова, проект включает в себя строительство дороги в 21 км с несколькими мостовыми переходами, эстакадами и развязками.

Василий Алексеев

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