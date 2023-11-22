Задолженность жителей Черноземья перед банками достигла 1,3 трлн рублей

По данным на начало октября 2023 года задолженность жителей Черноземья перед российскими банками увеличилась до 1,3 трлн руб. (почти 13,5% от общего объема в Центральном федеральном округе, ЦФО). Об этом сообщили в главном управлении Банка России по ЦФО.

Драйвером роста, по данным регулятора, выступило ипотечное кредитование. По нему в Черноземье уровень задолженности вырос до 626 млрд руб. Задолженность жителей макрорегиона по потребительским кредитам за девять месяцев составила 658 млрд руб.

Отмечается, что «ощутимую поддержку» ипотечному кредитованию оказали льготные программы, на которые пришлось две трети (66,9%) от общего объема выдач таких кредитов. Наиболее востребованными стали «семейная ипотека» и «льготная ипотека». В Белгородской области сыграла значение программа поддержки бюджетников — «губернаторская ипотека».

При этом средневзвешенная процентная ставка без учета срока, на который были приняты средства, с начала года в Черноземье выросла до 9,2% годовых.

В целом уровень задолженности жителей ЦФО с января по сентябрь 2023-го включительно вырос до 9,7 трлн руб., половину из которых составила задолженности проживающих в Москве и Подмосковье. Средневзвешенная процентная ставка в ЦФО с начала года по потребительским кредитам увеличилась на 1,7 процентных пункта до 17,2% годовых, а по ипотечным кредитам — выросла на 0,1 процентного пункта до 8% годовых.

Об увеличении задолженности регионов Черноземья перед федеральным бюджетом читайте в публикации «Ъ-Черноземье».

Егор Якимов