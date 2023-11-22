«Вместо радости — пакет очередных запретов»

Президент России Владимир Путин объявил 2024-й Годом семьи. Правительство должно подготовить план мероприятий, направленных на защиту традиционных ценностей и отношений мужчины и женщины. Ранее в РФ официально признали, что ситуация в сфере демографии серьезно ухудшается. В последнее время звучит много предложений, как можно исправить такое положение дел. Политический обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Дризе надеется, что объявленный Год семьи поможет избежать перегибов в вопросах рождаемости.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ

Согласно указу президента, решение объявить 2024-й Годом семьи принято «для популяризации государственной политики в сфере защиты семьи, сохранения традиционных семейных ценностей». Правительство, в свою очередь, к 27 декабря этого года должно создать соответствующий оргкомитет и утвердить план мероприятий.

Да, тема более чем актуальная. Нынешний 2023 год, помимо всего прочего происходящего вокруг, завершается активизацией борьбы за демографию. Семьи создаются, но заняться главным, то есть продолжением рода человеческого, граждане не спешат. В результате показатели падают прямо на глазах, и с этим надо что-то делать.

Логично предположить, что профильные ведомства представят на суд общественности некие меры, дабы семьи российские укреплялись и ни в чем не нуждались, чтобы была уверенность в завтрашнем дне и, соответственно, стимул рожать детей.

Не будем рассуждать на тему того, что это могут быть за меры, но впору напомнить предложения по улучшению демографии, которые звучат в российском информационном пространстве в последнее время. Например, освобождать женщин-заключенных в обмен на рождение детей.

Кроме того, все громче звучат голоса о том, что для российской женщины, девушки на первом месте должны быть семья и дети, а потом образование и карьера. В принципе без оных можно и вовсе обойтись и сосредоточиться исключительно на браке. Дома сидите — воспитывайте потомство.

Или вот тотальная борьба с неким страшным и угрожающим международным ЛГБТ-движением, которое, понятно, совсем не способствует укреплению традиционных ценностей. Все норовит козни строить. Про борьбу с абортами напоминать не будем — это уже как бы само собой разумеющееся.

Как бы то ни было, возникают нехорошие предчувствия. Вроде бы Год семьи — впору радоваться. Но есть определенное опасение, что получится наоборот. Вместо радости — пакет очередных запретов. Впрочем, давайте поможем оргкомитету — выступим с перспективным предложением.

Давайте вернемся к началу и сделаем так, чтобы у семей наших была четкая и безусловная уверенность в завтрашнем дне.

Пока этой уверенности нет, рожать не будут, как к этому ни понуждай. Мы же не хотим брать пример с братского Афганистана. Или как? В конце концов, если жена не работает, а сидит с детьми, нужно, чтобы было на что жить. Тогда следует в разы повысить зарплату ее мужу.

Но при этом в РФ, как известно, дефицит специалистов. И приходится женщинам подставлять плечо ради роста экономического. А вы говорите — дома сиди. С радостью, но вот не получается. Так что непросто будет оргкомитету с подготовкой плана мероприятий. Но будем надеяться, что в перспективе российская семья станет самой что ни на есть крепкой и образцовой.

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