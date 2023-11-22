В Краснодаре реализуют шесть нацпроектов на 26,4 млрд рублей

На территории Краснодара одновременно реализуют шесть нацпроектов с общим объемом финансирования 26,4 млрд руб. Из этих средств 3 млрд руб. выделены из местного бюджета, сообщает пресс-служба городской администрации.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: pixabay.com Фото: pixabay.com

Глава краевой столицы Евгений Наумов отметил, что нацпроекты, краевые и муниципальные программы очень важны для развития города. Сейчас в Краснодаре по нацпроектам строят три детсада и 16 школ. В двух детских садах ведется капремонт.

Нацпроект «Безопасные качественные дороги» в городе завершен досрочно — отремонтировали больше 60 км дорог. Также завершено расселение людей из аварийных домов. По нацпроектам «Экология» и «Культура» средства также освоены в полном объеме.

Вячеслав Рыжков

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