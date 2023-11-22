Валютные перспективы БРИКС

Текущие политические реалии заставляют всерьез задуматься о создании в структуре БРИКС автономного финансового центра и альтернативной валюты. Признают ли ее страны мира? Нужна ли мировой экономике децентрализация общепризнанной валюты и сколько времени понадобится на создание нового универсального денежного знака? Ответы на эти и другие вопросы искали в рамках V Международного муниципального форума «БРИКС+» участники деловой встречи, организованной ИД «Коммерсантъ», состоявшейся 9 ноября 2023 года.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Флаги стран БРИКС

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Флаги стран БРИКС

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

В сентябре 2023 года посол России в ЮАР Илья Рогачев подарил главе дипломатической миссии ОАЭ Махшу Саиду аль-Хамели символическую банкноту единой валюты БРИКС номиналом 100 единиц. Дипломат рассказал, что банкноту изготовили в России.

Информационные агентства опубликовали фотографии банкноты. В центральной части аверса изображены помещенные в кольцо государственные флаги пяти членов сообщества: Бразилии, Китая, Индии, России и ЮАР. Каждый флаг сопровождается названием страны, написанном на одном из официальных языков. Над флагами изображены архитектурные достопримечательности или культурные символы стран. Для России таким обозначением служит панорама Московского кремля. На реверсе банкноты помещены государственные флаги Алжира, Аргентины, Бахрейна, Белоруссии, Венесуэлы, Египта, Зимбабве, Индонезии, Ирана, Казахстана, Мексики, Нигерии, а также флаги Афганистана и Бангладеш.

«Купюра была символическая,— заметил модератор мероприятия, телеведущий Роман Герасимов,— но тем не менее это заявка. Все-таки страны БРИКС — это 24% мирового ВВП и 42% населения земли».

Текущие тенденции

Проректор по науке и международной деятельности Санкт-Петербургского университета технологий управления и экономики Анна Румянцева отметила, что на современном этапе развития международных отношений и финансовой системы прослеживается тенденция к регионализации стран через создание новых региональных союзов на принципах многополярности. «Не секрет, что этот процесс идет сложно, а финансовые институты, отвечающие сегодня за функционирование мировой валютной системы, к сожалению, так и остаются в парадигме однополярного мира. И пока мы не преодолели эту особенность, трудно говорить о создании альтернативных финансовых систем».

Для укрепления финансового суверенитета требуется завершение формирования региональных финансовых центров, продолжила госпожа Румянцева, которые бы позволяли странам, входящим в союз, проводить независимую финансовую политику, но с оглядкой на свободу стран в рамках финансового паритета. «Важно учитывать неудачный опыт Евросоюза, чтобы не попасть в такую же ловушку, когда большинство стран союза не имеют финансового суверенитета и не могут принимать независимые финансовые решения»,— предупреждает спикер.

Клиринг и онлайн-расчеты

Михаил Соломенцев, первый заместитель постоянного представителя Республики Крым при президенте РФ, напомнил об инструменте клиринга (система безналичных расчетов, которые проводятся путем взаимозачета требований и обязательств). «Мы предлагали организовать клиринговый центр в республике, и, думаю, это вполне рабочий вариант для БРИКС на начальном этапе»,— рассуждает господин Соломенцев. В дальнейшем объединению можно подумать о введении единой электронной валюты и онлайн системы взаиморасчетов, предложил представитель Крыма.

Говорить на одном языке

Евгений Русецкий, глава представительства Международного конгресса промышленников и предпринимателей в Азиатско-Тихоокеанском регионе, кандидат политических наук, полагает, что созданию единой валюты должна предшествовать отработка механизмов взаимодействия участников БРИКС во всех жизненно важных сферах, тогда появление денежной единицы станет следствием естественного экономического процесса, в котором должны принять активное участие научные и банковские круги.

Советник-посланник и торговый представитель посольства Монголии в РФ Хасар Данаажав заметил, что договориться об универсальной валюте странам БРИКС будет непросто, так как у каждой из стран разный экономический и политический вес. «Китай и Индия будут стоять во главе нового экономического порядка, причем если Китай станет локомотивом этого процесса, то Индия окажется скорее осторожным наблюдателем. В любом случае появление некоей единой финансово-экономической системы БРИКС — это перспектива пяти, а то и десяти лет»,— дал оценку господин Данаажав.

Светлана Ульянова, директор департамента управления проектами ФГБОУ ВО «Государственный институт русского языка им. А. С. Пушкина» говорила о значимости русского языка для продвижения бизнеса на международной арене: «Мы недавно были в Индии, где обсуждалось, что признание русского языка как международного открывает большие возможности для развития межнационального бизнеса в секторах образования, туризма и дает толчок к появлению новых образовательных программ по обучению русскому языку представителей различных стран мира».

Люди как капитал

Директор бюро конструктивной психологии, специалист по кризисным ситуациям, психолог и психотерапевт Светлана Барыбина отметила, что бизнес, создающий новое будущее, считает сегодня своим главным ресурсом и капиталом не деньги, а кадры, поэтому обеспечение здоровья людей на всех уровнях (физическом, ментальном, психологическом) — одна из главных задач международной политики.

Сохранение аутентичных традиций каждой из стран — залог успешного мирового сотрудничества, убеждена госпожа Барыбина, потому что в национальных традициях заключается накопленный потенциал знаний, переходящий из прошлого в будущее. «Крайне важно, чтобы на взаимоуважении культуры и национальных особенностей стран строилось понимание всех происходящих сегодня в мире событий и выстраивание новых деловых и человеческих связей»,— призвала она участников встречи.

Развитие национальных валют

Заключительное слово в дискуссии было предоставлено советнику по международным отношениям председателя Международного муниципального форума БРИКС+ Энрике Домингесу (Бразилия): «У нас в МЕРКОСУР (крупнейшее в Южной Америке торгово-экономическое объединение, членами которого являются Аргентина, Бразилия, Парагвай и Уругвай) мы уже не расплачиваемся долларами, а устанавливаем взаиморасчеты в своих национальных валютах. По мере развития отношений стран БРИКС мы приходим к вопросу альтернативной денежной системы, но пока у наших лидеров нет его решения, мы находимся в самом начале этой дискуссии».

Первым шагом на пути создания автономной финансовой системы и валюты БРИКС в настоящее время становится развитие национальных валют стран — участников объединения, выразил уверенность господин Домингес. «Это отправная точка в данном процессе, и, на мой взгляд, Россия так же должна предпринимать шаги в укреплении собственной национальной валюты»,— заключил представитель оргкомитета БРИКС+.

В деловом обеде приняли участие представители бизнеса и общественных организаций из России, КНР, Непала, Уганды, Индии, ЮАР, Южного Судана и других стран — участниц БРИКС+. Почетной награды за активное участие в работе форума и приезд самой большой делегации на форуме из 109 человек был удостоен амбассадор ММФ БРИКС+ в Камеруне Альфонс Отсамзок.

Александра Тен