Кубанские двери закрыли Европу

ООО «Дельтализинг» (ранее ЛК «Сименс Финанс») во главе с новым собственником — ИГ «Инсайт» — подало серию исков к одному из крупнейших российских производителей дверей — «Феррони». Общая сумма требований — порядка 2 млрд руб. Судебные споры между холдингом «Феррони» и компанией «Сименс Финанс» изначально касались предоставления отсрочки двухмиллиардных лизинговых платежей по договорам, заключенным до СВО: холдинг «Феррони» через суд добился финансовых каникул без начисления неустойки. Юристы видят два варианта исхода дела: разрыв всяких отношений между истцом и ответчиком либо заключение мирового соглашения, которое откроет новые горизонты сотрудничества.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Производитель мебели «Феррони» уклонился от платежа по договору лизинга, доказав в суде, что терпел убытки из-за политической позиции немецкой компании

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Производитель мебели «Феррони» уклонился от платежа по договору лизинга, доказав в суде, что терпел убытки из-за политической позиции немецкой компании

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Арбитражный суд Краснодарского края рассматривает десять исков компании «Дельтализинг» (до октября 2022 года ЛК «Сименс Финанс») к группе «Феррони» о взыскании около 2 млрд руб. Согласно судебным материалам, речь идет о задолженности по договорам финансовой аренды (лизингу), заключенным до начала специальной военной операции России на Украине: компании «Феррони Йошкар-Ола» и «Феррони Тольятти» оформили в лизинг итальянское оборудование для производства дверей.

По данным системы «СПАРК-Интерфакс», ООО «Феррони» зарегистрировано в 2006 году в поселке Агроном Динского района Краснодарского края. Основной вид деятельности — оптовая торговля строительными материалами и изделиями. Бенефициар — Евгений Кузнецов. Он же является владельцем ООО «Феррони Йошкар-Ола», ООО «Феррони Тольяти» и УК «Феррони». Выручка общества в 2022 году составила 11,7 млрд руб., чистая прибыль — 15,4 млн руб.

ООО «Дельтализинг» работает на российском рынке с 1999 года. Головной офис расположен во Владивостоке. Учредителем компании с начала октября 2022 года является ООО «Инвестиционная группа "Инсайт"» во главе с Аветом Миракяном, ранее возглавлявшим инвестиционный холдинг SFI миллиардера Саида Гуцериева. До этого общество принадлежало немецкой компании Siemens AG и называлось ЛК «Сименс Финанс». В 2022 году выручка ООО «Дельтализинг» составила 12,6 млрд руб., чистая прибыль — 27,7 млрд руб.

В марте 2022 года, после начала СВО и введения антироссийских санкций, группа «Феррони» обратилась в ЛК «Сименс Финанс» с просьбой о лизинговых каникулах, но в отсрочке было отказано. Данное обстоятельство послужило основанием для обращения компаний «Феррони Йошкар-Ола» и «Феррони Тольятти» в Арбитражный суд Краснодарского края. В обоснование требований истцы указали, что введение санкций против России ухудшило их финансовое положение, а также сделало невозможным закупку запчастей для лизингового оборудования.

В судебных актах также отмечено, что ответчик полностью контролируется юридическим лицом, являющимся резидентом недружественного государства, а официальная позиция группы компаний, в которую входит ответчик, состоит в «поддержке экономических санкций против России, ее граждан и юридических лиц, что выражается в фактическом отказе от всех договорных обязательств». В результате суды всех инстанций встали на сторону истцов. Таким образом, группа «Феррони» удалось уйти от единовременной выплаты по лизинговым сделкам на сумму 2 млрд руб., которая бы привела к ее разорению.

Следом холдинг «Феррони» обратился в Арбитражный суд Кубани с требованием снизить в пять раз покупную стоимость товаров по контрактам с итальянскими фирмами Gasparini SpA, Euro Tech Srl и Leas S.p.a, а также уменьшить размер лизинговых платежей. Общество указало в суде, что поставленное оборудование не соответствует требованиям к качеству товаров и техническим характеристикам, установленным в контракте.

Руководитель Центра правопорядка в Москве и Московской области Александр Хаминский, изучив судебные материалы, отмечает, что за полтора года, пока идет арбитражный процесс, ЛК «Сименс Финанс» успела сменить собственников и изменить название на «Дельтализинг». Нынешний владелец — инвестиционная группа «Инсайт» — учрежден российскими гражданами и никак не связан с немецкой Siemens AG. Тем не менее суд принял решение о введении второй девятимесячной отсрочки, но уже в отношении фактически отечественной компании.

«В чем заключался интерес ИГ "Инсайт" в приобретении такого рискованного актива? По сути, группа получила право на взыскание дебиторской задолженности по договорам лизинга. Но с учетом указа президента России и распоряжения правительства, которые устанавливают особый порядок расчетов с кредиторами из недружественных стран, стоимость подобных долгов должна оцениваться в разы ниже номинала. Поэтому, скорее всего, речь идет о получении доступа к сформированной ЛК "Сименс Финанс" клиентской базе и возможности заключения новых лизинговых договоров, но уже в отношении оборудования, поставляемого иными производителями»,— комментирует господин Хаминский.

Он добавляет, что при таких обстоятельствах понуждение в судебном порядке ГК «Феррони» к исполнению денежных обязательств может носить двоякий характер. С одной стороны, принципиально разные подходы к разрешению спора приведут к разрыву всяких отношений между компаниями. С другой — потенциально возможное мировое соглашение открывает новые горизонты сотрудничества. С учетом внушительного количества судебных разбирательств между ООО «Дельтализинг» и лизингополучателями, заключившими договоры еще с ЛК «Сименс Финанс», речь может идти о «зачистке» клиентской базы, резюмирует юрист.

В компании «Феррони» «Ъ-Кубань» судебные дела не прокомментировали. В пресс-службе «Дельтализинг» в ответ на запрос сообщили, что не могут раскрывать информацию по исполнению лизинговых сделок со своими клиентами.

Наталья Решетняк

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