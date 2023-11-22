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Число поездов в Крым увеличат на новогодние праздники

Количество поездов в сообщении с Крымом увеличат на период новогодних праздников. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на министра транспорта РФ Виталия Савельева.

В зимнем графике предусмотрено курсирование девяти поездов «Таврия». На период новогодних выходных будут назначены дополнительные поезда из Симферополя в Санкт-Петербург и Москву.

Таким образом, в период новогодних праздников объем перевозки пассажиров на железной дороге по направлению в Крым составит 168 тыс. мест, что сопоставимо с показателями прошлого года.

Анастасия Донскова

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