Автопарк общественного транспорта Ростова пополнили 42 новых автобуса

В Ростов-на-Дону поступили 42 новых автобуса НЕФАЗ-5299. Десять машин снабжены газовыми двигателями, 32 — дизельными. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава администрации донской столицы Алексей Логвиненко.

Градоначальник отметил, что новые машины оборудованы кондиционерами, устройствами для перевозки маломобильных граждан, информационными табло и системами видеонаблюдения.

Автобусы будут работать на маршрутах № 98 «ст. Первомайская – ЖК Красный Аксай», № 39 «Ц. Рынок – Базы отдыха», № 57 «пос. Кумженский – Ц. Рынок», № 28 «Сельмаш – с/т Виноградарь», № 36 «Сельмаш – с-з Декоративные культуры», № 35 «ЖК Платовский – Ц. Рынок», № 42 «ЖК Платовский – Ц. Рынок».

Анастасия Назарова