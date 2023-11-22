Gucci нарвался на подделку

Модный дом Gucci пытается засудить ритейлеров за продажу подделок. Американское подразделение итальянской марки, как пишут СМИ, подало иски против мультибрендовых сетей Lord & Taylor, Sam’s Club и Century 21. Представители Gucci утверждают, что самостоятельно купили там сумки бренда и установили, что они поддельные. Некоторые модели стоили более $2 тыс. Gucci просит суд Манхэттена запретить ритейлерам продавать фальшивый товар, а также взыскать с них компенсацию. О какой сумме речь, неизвестно.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Jeon Heon-Kyun / Pool / AP Фото: Jeon Heon-Kyun / Pool / AP

За последнее время это не первый такой случай. В июне, например, производитель спецодежды Patagonia подал в суд на сеть универмагов Nordstrom за продажу неоригинальных худи и футболок. Бренды пока проигрывают борьбу с контрафактом, констатирует глава ритейл-департамента СОRE.XP Марина Малахатько:

«Профильные магазины, аутлеты и так далее не имеют право продавать неоригинальный товар. Это запрещено и правилами торговых площадок, и контрактом между поставщиком и покупателем. Не совсем оригиналы могут примешаться, но это человеческий фактор. Такое, к сожалению, встречалось ранее. Нечистоплотные сотрудники в обход акционеров продают неоригинальные товары по серой схеме, не учитывают это в бухгалтерии и так далее, зарабатывая на этом.

Представить подобное на Западе крайне сложно, поскольку все это легко проверить. Такие способы не могут работать дольше пары месяцев. Реплики запрещены в принципе, и продавать их могут только несетевые магазины, по сути, из-под полы. Про легальный сетевой бизнес реплик я слышала только в Китае. Была история лет 10 назад, когда там действительно продавали совершенно законно фальшивые Gucci, Versace, Chanel, Dior и другие.

Большинство марок отказались от работы с мультибрендовыми бутиками. Те, кто может себе позволить не иметь каких-то лишних цепочек в продажах и коммуникации между продавцом и покупателем, так и делают. LVMH, например, свою продукцию старается продавать напрямую. У них мало где есть партнеры, но в них компания уверена.

Gucci изначально много с кем работал. С тех пор, как бренд перешел в Kering, он действительно сделал консолидацию, много от кого избавился, но совсем попрощаться с этой схемой очень сложно, поскольку они производят большое количество товаров — им нужны каналы продаж. Вне зависимости от того, кто и как реализовывает вещи, продавцов фальшивых сумок много. Отсудишься с каким-то одним юрлицом — через два часа возникнет другое».

Как пишут СМИ, сами американские ритейлеры утверждают, что поддельные сумки Gucci им прислали поставщики. В суде такая стратегия вряд ли сработает, объясняет заместитель руководителя практики разрешения споров коллегии «Патентус» Максим Волков: «Это достаточно распространенная история — товары продаются небольшими партиями. Бывает, что из продажи вышла какая-то вещь, она попадает к таким реселлерам, которые его реализовывают в маленьких объемах.

Конечно, правообладателям намного сложнее отследить такую продажу, чем пойти в магазин, который представляется их фирменным, и установить, что там торгуют контрафактом.

Такие дела, в том числе с люксовыми брендами, рассматриваются постоянно и в Америке, и в России.

В РФ мы можем взыскать двукратную стоимость контрафактного товара, в США это трехкратный размер выручки нарушителя либо трехкратная цена поддельной вещи. Такое происходит все чаще, потому что все больше ритейла уходит в интернет.

Мы можем требовать запрета на выпуск контрафактной продукции и взыскивать компенсацию с любого из лиц, действующих в цепочке. Можем предъявить как требования к конечному продавцу, так и к тому, кто ему этот товар продал. Другой вопрос в том, что этот конечный продавец, сам магазин, потом может перевзыскать, перенаправить расходы тому, кто поставил ему данную вещь. По российскому законодательству нельзя прийти в суд и сказать: "Мы купили у этих ребят, к ним и идите"».

Ритейлеры неохотно комментируют обвинения в продаже фальшивых сумок Gucci, отмечают СМИ. В то же время одна из этих компаний — Lord & Taylor — в 2020 году пережила банкротство. На фоне финансовых проблем, вызванных пандемией, сеть купил другой крупный игрок fashion-рынка и перезапустил магазин в онлайн-формате.

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Елизавета Скобцова