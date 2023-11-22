Группа «Фрукты» выступит в Сочи Парке в новогоднюю ночь

Фото: пресс-служба Сочи Парк

С 23 декабря по 14 января вновь распахнет двери Усадьба Деда Мороза, маленькая Елочка из детского шоу отправится на поиски приключений, Баба Яга соберет друзей в своей резиденции, а на уютные аллеи выйдут уличные музыканты и сыграют любимые мелодии. Каждый день Новогодней сказки — танцевальные перфомансы, большие парады героев, анимационные шоу и представления в дельфинарии.

Специальные гости вечерней программы 31 декабря — группа «Фрукты». Музыкальные резиденты шоу «Вечерний Ургант» и главный кавер-бэнд страны начнут выступление за час до полуночи.

А с 1 по 7 января в «Сочи Парк Арене» представят главную премьеру зимнего сезона — хореографическую сказку «Снегурочка». В основе проекта русского национального балета «Кострома» — фольклорные мотивы, предания, славянские мифы.

Специальная новогодняя программа, выступление группы «Фрукты», премьерная сказка «Снегурочка» и все развлечения включены в стоимость единого входного билета, который уже можно приобрести на сайте sochipark.ru.

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