В нижегородской школе открыли спецкласс для будущих работников метро

Первый профориентационный класс для школьников, которые в будущем захотят связать свою жизнь с работой в метрополитене, открыт в нижегородской школе №176. Как сообщила пресс-служба городской администрации, проект реализуется при поддержке гордумы, МП «Нижегородское метро» и техникума транспортного обслуживания и сервиса.

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Для учеников 7 «м» класса будут проводиться тематические занятия как в школе, так и на базе «Нижегородского метрополитена».

Занятия будут сопровождаться ознакомительными экскурсиями и практическими уроками в электродепо и службе подвижного состава метрополитена.

Андрей Репин