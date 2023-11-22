Саратовские депутаты увековечили память о разрушенном авиастроительном заводе

День саратовских авиастроителей будет отмечаться 3 декабря — новую памятную дату утвердили депутаты Саратовской областной думы на заседании парламента, сообщает пресс-служба.

Один из авторов документа, депутат Юлия Литневская (Единая Россия) уточнила, что инициативу разрабатывали также ветераны авиапромышленной отрасли и добавила, что законопроект «отражает важные для истории региона факты».

Составители документа, в число которых входят члены фракции КПРФ, отметили, что новая дата поспособствует «сохранению исторической памяти о вкладе саратовских авиастроителей в победу над немецко-фашистскими захватчиками в годы Великой Отечественной войны».

Ранее глава Саратова Лада Мокроусова присвоила скверу на территории бывшего предприятия имя авиастроителей.

3 декабря 1937 года завод комбайнов пыл перепрофилирован в авиационный.

В нулевые предприятие обанкротилось, а в 2012 году было полностью ликвидировано. Имущество и земли были проданы с торгов. В результате бывший генеральный директор компании Олег Фомин стал фигурантом уголовных дел, в том числе о преднамеренном банкротстве. Расследование завершилось только в конце прошлого года.

Сегодня часть территории бывшего завода занята жилой застройкой, а в одном из корпусов открылся торговый центр.

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